Anzeigenflut bei Schwerpunktkontrollen in Vorarlberg

In der vergangenen Woche (17. bis 21. November 2025) führten die Schwerverkehrskontrollbeamten der Landesverkehrsabteilung Vorarlberg gemeinsam mit dem mobilen Prüfzug der ASFINAG technische Kontrollen in Vorarlberg durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf Schwerfahrzeugen, die bereits äußerlich einen schlechten technischen Zustand vermuten ließen.

Fast jedes zweite überprüfte Fahrzeug wies schwere Mängel auf

Insgesamt wurden 45 Lkw und Sattelzüge genau überprüft. Bei 22 Fahrzeugen stellten die Beamten so schwere Mängel fest, dass „Gefahr im Verzug“ bestand. Ein Beispiel: Bei einem ungarischen Sattelkraftfahrzeug waren an einer Achse alle Bremsbeläge bis zur Metallträgerplatte abgenutzt, einer fehlte sogar vollständig. Auffällig war laut Polizei auch, dass viele der kontrollierten Fahrzeuge mit Winterreifen unterwegs waren, die nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben entsprachen. Fahrzeuge mit gefährlichen Mängeln durften nicht weiterfahren. Sie wurden in einer Werkstatt repariert und konnten danach ihre Fahrt fortsetzen.

Rund 250 Anzeigen

Insgesamt erstatteten die Kontrollorgane rund 250 Anzeigen – unter anderem wegen Verstößen gegen das Kraftfahrgesetz, das Gefahrgutbeförderungsgesetz sowie gegen Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten. Für die laufenden Strafverfahren wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von rund 28.000 Euro eingehoben.