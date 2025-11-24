U17-Sensation! Österreich ist im WM-Finale

Die österreichische U17-Nationalmannschaft bleibt bei der WM in Katar auf Erfolgskurs und holt sich den 2:0 Sieg gegen Italien. Damit steht Österreich nun erstmals im Finale der U17-Weltmeisterschaft.

Das Fußballmärchen in Katar geht weiter! Die österreichische U17-Nationalmannschaft stand heute vor einer großen Herausforderung. Im Halbfinale gegen Italien wollten die jungen Kicker erneut ihr Können unter Beweis stellen und wertvolle Punkte sichern – und das gelang den Nachwuchstalenten auch.

2:0 Sieg gegen Italien – Österreich erstmals im WM-Finale

Im Halbfinale der WM in Katar besiegte das Team rund um Trainer Hermann Stadler Italien mit 2:0. Somit zieht die Mannschaft erstmals ins Finale ein. Kärntner Johannes Moser erzielte die beiden Tore (57., 93.).

Das U17-WM-Finale geht am kommenden Donnerstag ab 17 Uhr über die Bühne. Der Finalgegner für Österreich wird noch heute Abend beim Match zwischen zwischen Portugal und Brasilien ermittelt.

„Ganz Österreich ist heute stolz auf diese Mannschaft“

FPÖ-Sportsprecher NAbg. Markus Leinfellner gratuliert der österreichischen U17-Fußball-Nationalmannschaft zum historischen Finaleinzug der bei der Weltmeisterschaft in Doha. „Das ist ein Tag der Freude für den gesamten österreichischen Sport und für unser Heimatland! Unsere Jungs haben mit Herz, Kampfgeist und unglaublichem Talent Fußball-Geschichte geschrieben. Ganz Österreich ist heute stolz auf diese Mannschaft, die gezeigt hat, was mit echtem Willen und Zusammenhalt möglich ist. Das ist der Geist, den unser Land braucht!“, so Leinfellner. Besonders beeindruckt zeigte sich der freiheitliche Sportsprecher von der geschlossenen Mannschaftsleistung und dem Matchwinner Johannes Moser: „Die Mannschaft hat als echtes Kollektiv agiert und mit Johannes Moser einen Torschützen in ihren Reihen, der Nervenstärke und Weltklasse bewiesen hat. Diese jungen Männer sind Vorbilder für eine ganze Generation und ein Aushängeschild für Österreich.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2025 um 17:23 Uhr aktualisiert