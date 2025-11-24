Raubüberfall auf Linzer Tankstelle: Verdächtiger (20) festgenommen

In Linz ist ein bewaffneter Überfall auf eine Tankstelle rasch geklärt worden. Dank einer sofortigen Alarmfahndung konnte die Polizei einen 20-jährigen Linzer nur Minuten nach der Tat festnehmen.

Ein 20-jähriger Linzer soll am Sonntag, dem 23. November 2025, gegen 20.15 Uhr eine Tankstelle in Linz betreten haben – mit einem Messer bewaffnet und mit einer selbstgebastelten Sturmhaube maskiert. In der Verkaufsfläche bedrohte er laut Landespolizeidirektion Oberösterreich eine Angestellte sowie einen Kunden. Mit Nachdruck forderte er Bargeld und versuchte, die beiden einzuschüchtern.

Flucht ins Büro

Die Angestellte reagierte geistesgegenwärtig: Sie blieb nicht stehen, sondern flüchtete gemeinsam mit dem Kunden in das Büro. Der Verdächtige soll daraufhin versucht haben, die Kassenlade aufzubrechen. Doch auch das blieb ohne Erfolg. Der Überfall entwickelte sich immer chaotischer, während der 20-Jährige weiter unter Druck geriet.

Beute aus der Tankstelle

Ohne Zugriff auf das Bargeld griff der Verdächtige schließlich zu dem, was er schnell erreichen konnte. Laut Polizei nahm er mehrere Packungen Zigaretten sowie den Rucksack der Angestellten an sich. Danach flüchtete er aus der Tankstelle. Die Polizei reagierte sofort. Eine Alarmfahndung wurde eingeleitet, mehrere Streifen fahndeten in Tatortnähe. Nur kurze Zeit später endete die Suche: Beamte der Polizei Leonding stellten den 20-Jährigen in unmittelbarer Umgebung der Tankstelle. Er wurde noch vor Ort festgenommen. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich erklärt: „Der 20-Jährige wurde aufgrund der Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert.“