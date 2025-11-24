Schwerer Unfall auf Drautalstraße forderte fünf Verletzte

Bei einem Unfall auf der Drautalstraße wurden am Montagmorgen mehrere Personen verletzt, darunter eine Frau schwer. Ein Pkw und ein Kastenwagen kollidierten, woraufhin ein Anhänger umkippte und in den Straßengraben stürzte.

Montagfrüh, 24. November, lenkte ein 61-jähriger Rumäne einen Pkw auf der Drautalstraße in Dölsach (Osttirol) von Kärnten kommend in Richtung Lienz. Am Beifahrersitz befand sich eine 58-jährige Rumänin, auf der Rückbank eine 69-jährige Rumänin. Aus nicht bekannter Ursache geriet der 61-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Kastenwagen, der von einem 26-jährigen Österreicher gelenkt wurde. Der Kastenwagen prallte anschließend gegen die Leitschiene. Dieser kippte anschließend mit dem von ihm gezogenen Anhänger über die Leitschiene in den dortigen Straßengraben.

Mehrere Verletzte

Bei diesem Unfall erlitten der 26-Jährige sowie sein 37-jähriger Beifahrer als auch der 61-Jährige und seine 58-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die 69-jährige Mitfahrerin im Pkw erlitt schwere Verletzungen. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. Die 69-Jährige wurde anschließend ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt überstellt. Die Drautalstraße war während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten nur wechselseitig befahrbar.

Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Im Einsatz standen neben der Polizei der Notarzt, zwei Rettungsfahrzeug, die Straßenmeisterei sowie die FF Dölsach.