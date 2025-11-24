IT-Kollektivvertrag: So ging die zweite Verhandlungsrunde aus

Bei der heutigen Verhandlungsrunde des Kollektivvertrags für die über 90.000 Beschäftigten der IT-Branche wurden keine Fortschritte erzielt. Das Verhandlungsteam der Arbeitgeber der IT-Branche hat ihr Angebot vorgelegt. Demnach soll es für die Beschäftigten heuer keine Erhöhung der IST-Gehälter geben und die Mindestgehälter sollen um 1,6% steigen.

Gewerkschaft GPA fordert verbessertes Angebot

Die Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA Sandra Steiner kritisiert die Wirtschaftsvertreter:innen für das Angebot und mahnt zu Verhandlungsbereitschaft: „Die Idee, die IST-Gehälter nicht zu erhöhen und die Mindestgehälter nur um 1,6% zu steigern, ist komplett unangemessen. Wir stellen uns auf langwierige und schwierige Verhandlungen ein, wenn der besseren wirtschaftlichen Situation der IT-Branche nicht Rechnung getragen wird“. Konkret fordert die Gewerkschaft GPA die Erhöhung der Mindestgehälter, der IST-Gehaltssumme sowie der Lehrlingseinkommen und Zulagen über der Inflationsrate. Die den Verhandlungen zugrunde gelegte Inflationsrate ist die von WIFO und IHS geschätzte jährliche Inflationsrate von 3,5 % für 2025. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 03. Dezember statt.

„Die unveränderte Forderung der Gewerkschaft von 4,3 Prozent ist standortgefährdend. Es scheint, dass den Arbeitnehmervertreter:innen die tatsächliche Situation der Branche mit ihren vielen KMU nicht bekannt ist“, macht Martin Zandonella, Arbeitgeber-Verhandlungsleiter im Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), seinem Unmut Luft. „Die IT-Branche ist keine Insel der Seligen, die Krise ist auch bei uns angekommen.“ Er fordert daher einen KV-Abschluss mit Augenmaß. Die enorme Steigerung der Gehaltskosten in den vergangenen drei Jahren bringt die IT-Arbeitgeber:innen unter erheblichen Druck. Seit Anfang des Jahres ist auch in der IT-Branche ein Rückgang der Beschäftigung zu verzeichnen. „Der Personalkostenanteil von bis zu 80 Prozent etwa im Bereich der Softwareentwicklung bietet keinen Spielraum für weitere Erhöhungen. Selbst in Deutschland kann inzwischen günstiger entwickelt werden als in Österreich“, so Zandonella. (PWK490/JHR)