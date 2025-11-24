Kaltfront bringt am Dienstag Regen und Schnee

Eine Kaltfront bringt Österreich verbreitet Regen und Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt im Norden bis in tiefe Lagen, im Süden bleibt sie höher. Die Temperaturen erreichen 0 bis 6 Grad, der Wind weht schwach.

„Mit einer Kaltfront von Nordwesten her und einem Tief im Süden regnet und schneit es in Österreich recht verbreitet und die Wolken bleiben dicht“, so die Wetterprognose der GeoSphere für Dienstag. Die Schneefallgrenze sinkt dabei im Norden wieder bis in tiefe Lagen, im Süden soll sie noch über 1000 Metern Seehöhe bleiben. Der Wind soll meist nur schwach wehen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 0 und 6 Grad.