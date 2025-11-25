Vorsicht beim Spielzeugkauf: „Kann für Kinder gefährlich sein“

Ministerin Korinna Schumann (SPÖ) warnt anlässlich der Black Week zur Vorsicht beim Spielzeugkauf. Gerade in der Vorweihnachtszeit komme immer wieder Ware auf den Markt, welche nicht den Sicherheitsstandards entspreche.

„Viele Angebote wirken verlockend, aber vor allem im günstigen Segment finden wir nach wie vor zu viele Produkte, die für Kinder gefährlich sein können“, betonte Sozial- und Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Dienstag in einer Aussendung. Regelmäßige amtliche Untersuchungen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) würden jedoch seit Jahren zeigen, dass Spielzeug zu den Produkten mit den höchsten Beanstandungsraten zählt. „Gerade in der Vorweihnachtszeit tauchen vermehrt Spielzeuge am Markt auf, die den Sicherheitsanforderungen nicht entsprechen“, erläuterte Schumann. Immer wieder werden von der Agentur gravierende Mängel festgestellt – etwa verschluckbare Kleinteile, gefährlich hohe Lautstärken, unsichere Magnete oder Spielwaren mit verbotenen Chemikalien.

©Parlamentsdirektion/Thomas Topf Am Foto: Sozial- und Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ)

Bewusst kaufen

Besonders betroffen ist Spielzeug für Kinder unter drei Jahren. „Es ist problematisch, dass wir gerade bei Produkten für die Kleinsten so viele Risiken sehen – von ablösbaren Knopfaugen bis hin zu Schadstoffen, die beim Lutschen oder Kauen aufgenommen werden können“, betonte Schumann nach einem Besuch des AGES-Kontrolllabors für Spielzeug in Linz. „Mein Appell ist klar: Kaufen Sie bewusst und achten Sie genau darauf, ob ein Spielzeug wirklich sicher ist.“

Bei seriösen Händlern kaufen

Beim Spielzeugkauf sollten das Produkt auf eine CE-Kennzeichnung geprüft und Altersangaben ernst genommen werden, empfiehlt das Ministerium. Käufer könnten zudem die Verarbeitung und Stabilität testen sowie die Lautstärke von Spielzeughandys kontrollieren. Vorsicht sei zum Beispiel bei Magnetspielzeug geboten. Bestenfalls sollte nur bei seriösen Händlern eingekauft werden. „Wenn Spielzeug extrem billig ist oder aus fragwürdigen Quellen stammt, ist Vorsicht geboten“, rät Schumann abschließend. [APA / Red. 25.11.2025]