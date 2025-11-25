Porno-Analyse: Auf diese Filmchen stehen Österreicher besonders

Eine Erotik-Plattform hat den Pornokonsum der Österreicher unter die Lupe genommen. Und das ist das Ergebnis.

Deutschland, Österreich und die Schweiz haben gesprochen – oder besser gesagt, gesucht. So wurden 3,4 Millionen Suchanfragen und mehr als 80 Millionen Seitenaufrufe auf EROTIK.COM im Zeitraum vom 1. Januar bis 15. November 2025 ausgewertet und die beliebtesten Erotik-Vorlieben des Jahres analysiert. Die Datenerhebung erfolgte anonymisiert über Google Analytics. Der Moment, in dem am meisten Pornos geschaut werden, ist direkt nach dem Tatort – sonntags um 22 Uhr

Nach diesen Pornos suchen die Österreicher

Je mehr, desto besser: In Österreich dominieren Kategorien, in denen das Teilen im Mittelpunkt steht. „Swinger“ liegt auf Platz 1, gefolgt von „Cuckold“ auf Platz 2. Auf dem dritten Rang befindet sich die Kategorie „Deutsch“, gefolgt von „Gangbang“ und „Milfs“.

Zehn Millionen Menschen

Pornografie gehört längst zum digitalen Alltag in Deutschland, Österreich und der Schweiz – mehr als zehn Millionen Menschen besuchten im Jahr 2025 EROTIK.COM. Ein Blick in die Nutzungsdaten zeigt: Das Interesse an erotischen Inhalten folgt klaren Mustern.