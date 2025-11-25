Ab Dezember: Dieser Streamingdienst erhöht schon wieder die Preise

Ein Streamingdienst hat seine Preise wieder erhöht. Dieses Mal betrifft es die Bestandskunden.

Still und heimlich hat ein Streaming Dienst seine Preise erhöht. Dieses Mal trifft es aber die Bestandskunden. Ab 15. Dezember 2025 wird Disney+ teurer. Im November wurden generell so einige Preise angepasst.

Preise bei Disney+ wurden erhöht

Erst kürzlich haben sich die Preise für Neukunden bei Disney Plus erhöht. Nun trifft es auch die Bestandskunden. Ab 13. Dezember kostet das reguläre Abo kostet dann 10,99 Euro. Das Premium wird auf 15,99 erhöht. Bestandskunden wurden gefragt, ob sie der Erhöhung zustimmen und bekamen dann eine E-Mail zugesandt.

Die Mail von Disney+:

„Danke, dass du Disney+ weiterhin treu bleibst. Am 13. Dezember 2025 ändert sich der Preis deines von Disney+ abgerechneten Abos auf 10,99 € pro Monat. Dein hinterlegtes Zahlungsmittel wird belastet, sofern du dein Abo nicht vor dem 13. Dezember 2025 kündigst. Weitere Informationen zur Verwaltung deines Abos, darunter zur Aktualisierung deiner Zahlungsangaben oder zum Ändern deines Abos, findest du in deinen Kontoeinstellungen oder in diesem FAQ-Artikel“, heißt es in der Mail des Streaminganbieters.

Die Preise in der Übersicht: Standard mit Werbung Der frühere Preis war 5,99 € pro Monat. Der neue Preis liegt bei 6,99 € pro Monat. Dieser Tarif hat keinen jährlichen Zahlungsplan. Standard-Tarif Der frühere Preis betrug 9,99 € pro Monat. Der neue Monatspreis liegt bei 10,99 € und der neue Jahrespreis bei 109,90 €. Dieser Tarif bietet Full HD (1080p) und 2 gleichzeitige Streams. Premium Abo Der frühere Preis lag bei 13,99 € pro Monat. Der neue Monatspreis beträgt 15,99 € und der neue Jahrespreis 159,90 €. Nur dieser Tarif bietet 4K UHD und 4 gleichzeitige Streams. Die neuen Preise gelten in der Regel zuerst für Neukunden.