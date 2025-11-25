Nach Kritik und Insolvenz: Aus „123 Transporter“ wird jetzt „Flottify“

"123-Transporter" hat sich in ganz Österreich keinen guten Namen gemacht zum Schluss. Nun gibt es einen Relaunch und der Carsharing-Anbieter heißt nun "Flottify"

Die WEBA GmbH positioniert sich mit einem neuen Markenauftritt im österreichischen Mobilitätsmarkt und tritt ab sofort als Carsharing-Anbieter unter dem Namen „Flottify“ auf. Die Flotte wurde zuvor von „123-Transporter“ genutzt. Mit dem Launch der neuen Marke markiert die WEBA GmbH den Beginn einer strategischen Neuausrichtung, bei der klare Prozesse, eine transparente Abwicklung und individuelle Fortbewegungsbedürfnisse im Mittelpunkt stehen.

Carsharing Angebot wird nun selbst übernommen

„Mit der Einführung von „Flottify“ übernehmen wir unser Carsharing-Angebot nun erstmals vollständig selbst. Unser Ziel ist es, Mobilität intuitiv und flexibel zu gestalten, sodass sie sich optimal in unterschiedlichste Lebenssituationen integrieren lässt. Wir freuen uns, diesen neuen Weg mit bereits bewährten Standorten zu gehen, und die Zukunft nachhaltiger Mobilität aktiv mitzugestalten“, so Kurt Wilfinger, Geschäftsführer von „Flottify“.

Keine Kautionshinterlegung

Durch den Entfall der Kautionspflicht werden finanzielle und administrative Barrieren abgebaut, während klare Tarife und transparente Abläufe den Buchungsprozess vereinfachen. Eine zentrale Neuerung im System ist außerdem die Möglichkeit, Fahrzeuge auch nur für einen Zeitraum von bis zu drei Stunden zu mieten: Ein flexibleres Modell, das das bestehende Angebot von klassischen Tages- oder Langzeitmieten ergänzt. Um besser auf Kundenbedürfnisse einzugehen, ist die Integration von Großraumlimousinen, sogenannten 9-Sitzern, die insbesondere für Familien, Gruppenreisen oder gewerbliche Anforderungen Mehrwert bieten, geplant.

Software System

Die technische Abwicklung erfolgt durch ein international bewährtes Software-System, das für einen zuverlässigen und optimalen Buchungsprozess in Echtzeit ermöglicht. Kunden können sich bereits jetzt auf der neuen Website registrieren. Ab 1. Dezember steht die Fahrzeugflotte von „Flottify“ offiziell zur Buchung in der App bereit.