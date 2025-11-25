Skip to content
Vorarlberg
25/11/2025
Vandalismus

Polizei warnt nun vor diesen Dieben

Eine Vandale und Dieb hat am 24. November in Vorarlberg sein Unwesen. Die Polizei warnt nun.

Am 24. November 2025 kam es im Zeitraum zwischen 0.20 Uhr und 5.30 Uhr in einer gemeinschaftlichen Tiefgarage in Höchst, Vorarlberg, im Bereich Schnitzel-Bär und Autohaus Rensi GmbH zu mehreren Sachbeschädigungen und Diebstählen. Ein bisher Unbekannter schlug bei insgesamt sechs abgestellten Fahrzeugen die Seitenscheiben ein wodurch in weiterer Folge aus der Mittelkonsole und den Seitenfächern Bargeld entwendet wurde.

Die Polizei ersucht nun:

Die Polizei ersucht die Bevölkerung, keine sichtbaren Wertgegenstände in Fahrzeugen zurückzulassen, Fahrzeuge ordnungsgemäß zu versperren und verdächtige Wahrnehmungen umgehend der nächsten Polizeidienststelle zu melden. Die Polizeiinspektion Höchst bittet allfällige Zeugen sich zu melden – Telefonnummer: +43 (0) 59 133 8127-100

