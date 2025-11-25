Ordensspitäler starten in KV-Runde: Beschäftigte fordern weniger Stunden

Am Mittwoch, dem 26. November, beginnen die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 10.000 Beschäftigten der acht Ordensspitäler in Oberösterreich. Die Gewerkschaft vida zieht mit klaren Forderungen in die Gespräche: eine Reallohnerhöhung und eine schrittweise Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 35 Stunden.

Entlastung gefordert

Viele der Betroffenen arbeiten seit Jahren unter Bedingungen, die sich spürbar verschärft haben. Der Pflegeaufwand steigt, die Zahl der Patienten ebenfalls. Gleichzeitig halten Arbeitgeber und Politik weiterhin an der vierzig-Stunden-Woche fest, obwohl in zahlreichen Branchen längst kürzere Arbeitszeiten üblich sind. Die Belastung zeigt deutliche Spuren im System: Laut Gewerkschaft bricht jede vierte Pflegekraft in Oberösterreich die Ausbildung ab, jede zweite kann sich nicht vorstellen, den Beruf bis zur Pension auszuüben. Im Schnitt bleiben Beschäftigte nur rund sieben Jahre im Krankenhausbetrieb.

Streben nach besserer Vereinbarkeit

Betriebsräte und Beschäftigte verweisen darauf, dass die Mehrheit bereits jetzt Teilzeit arbeitet, häufig, weil der Körper und die familiäre Situation eine Vollzeitstelle kaum zulassen. Die Forderungen nach einer besseren Vereinbarkeit, einer Entlastung und einer fairen Entlohnung stoßen daher auf breite Unterstützung: Mehrere tausend Mitarbeiter haben bereits unterschrieben. Am Mittwoch, dem 3. Dezember, organisieren die Beschäftigten in Linz, Wels und Ried öffentliche Übergabeaktionen, bei denen die Forderungen an Arbeitgeber und politische Verantwortungsträger, darunter Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander, überreicht werden sollen. Ziel sei ein konstruktiver Start in die Verhandlungen, mit echtem Willen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen.