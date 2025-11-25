Gasthof Kreuz ist insolvent

Am 25. November 2025 wurde auf Eigenantrag über das Vermögen der „Gasthof Kreuz“ Schuster GmbH, in Vorarlberg, das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet, berichtet der KSV1870.

Fünf Dienstnehmer sind betroffen

Es sind fünf Dienstnehmer vom Konkurs betroffen. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt derzeit rund 150.000 Euro. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 29. Jänner 2026 am LG Feldkirch statt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 15. Jänner 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 angemeldet werden.

Insolvenzursache laut Schuldnerin

Die Schuldnerin betreibt ein Restaurant sowie eine gewerbliche Zimmervermietung an Gäste an zwei Standorten. Die Schuldnerin habe bereits in der Vergangenheit mehrfach durch zusätzliche finanzielle Mittel der Gesellschafter unterstützt werden müssen. Zuletzt hätten Umbaumaßnahmen zu Verschiebungen und Verzögerungen geführt. Die Schuldnerin verfüge über keine finanziellen Mittel mehr und sei auch nicht in der Lage, sich zeitnah ausreichend Mittel zu organisieren. Die Gesellschafter der Schuldnerin hätten ihre eigenen finanziellen Mittel ebenfalls bereits zur Gänze ausgeschöpft und eingebracht.