Mehrere Gefahren: Temu ruft zahlreiche Produkte zurück

Temu ruft wieder mehrere Produkte zurück. Es bestehen mehrere Gefahren. Unter den zurück gerufenen Produkten befinden sich auch zahlreiche Sachen für Kinder.

Das sagt Temu zum Produktrückruf

Wegen einer neuen EU-Regel zur Produktsicherheit, die am 13. Dezember 2024 gestartet ist, gilt: „Wenn wir bei Temu erfahren, dass ein Produkt zurückgerufen werden muss, sorgen wir sofort dafür, dass der Händler den Verkauf stoppt. Wenn wir deine Kontaktdaten haben, informieren wir dich direkt über den Rückruf und erklären dir, was der Händler oder die Behörden von dir erwarten. Diese Informationen veröffentlichen wir zusätzlich auf unserer Webseite. Aber keine Sorge: Schon vor dem 13. Dezember 2024 haben wir alles getan, um dich zu schützen und die geltenden Gesetze einzuhalten.“ Hier findest du alle zurück gerufenen Produkte.

Zurückgerufene Prdoukt: Produkte: Kleinkinder-Spielzeug, Ladestecker und Batterien

Verkaufsplattform: Temu