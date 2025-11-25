Skip to content
5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau beim Online Shopping und ein Handy mit der TEMU App.
Temu ruft viele Produkte zurück.
Österreich
25/11/2025
Produktrückruf

Mehrere Gefahren: Temu ruft zahlreiche Produkte zurück

Temu ruft wieder mehrere Produkte zurück. Es bestehen mehrere Gefahren. Unter den zurück gerufenen Produkten befinden sich auch zahlreiche Sachen für Kinder.

von Amélie Meier
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)

Temu ruft wieder Produkte zurück. Verschiedenste Angebote des Online Händlers können gefährlich werden. Es besteht Erstickungs-, Brand- oder Stromschlaggefahr.

Das sagt Temu zum Produktrückruf

Wegen einer neuen EU-Regel zur Produktsicherheit, die am 13. Dezember 2024 gestartet ist, gilt: „Wenn wir bei Temu erfahren, dass ein Produkt zurückgerufen werden muss, sorgen wir sofort dafür, dass der Händler den Verkauf stoppt. Wenn wir deine Kontaktdaten haben, informieren wir dich direkt über den Rückruf und erklären dir, was der Händler oder die Behörden von dir erwarten. Diese Informationen veröffentlichen wir zusätzlich auf unserer Webseite. Aber keine Sorge: Schon vor dem 13. Dezember 2024 haben wir alles getan, um dich zu schützen und die geltenden Gesetze einzuhalten.“ Hier findest du alle zurück gerufenen Produkte.

Zurückgerufene Prdoukt:

  • Produkte: Kleinkinder-Spielzeug, Ladestecker und Batterien
  • Verkaufsplattform: Temu 
Bild auf 5min.at zeigt die Produktrückrufe
©Temu
Diese Produkte werden von Temu zurückgerufen.
