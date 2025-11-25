2 Millionen Euro Schulden: Bekannter Golfpark ist insolvent

Der Alpenländische Kreditorenverband bestätigt: Über das Vermögen der Böhmerwald Golfpark Gesellschaft m.b.H. & Co KG wurde am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Der Schritt erfolgte auf Eigenantrag, in der Hoffnung, den traditionsreichen Betrieb zu stabilisieren und die insgesamt rund 14 Arbeitsplätze zu erhalten.

Brand, Pandemie und Kostenexplosion

Der Golfpark Böhmerwald besteht seit dem Jahr 1990 und betreibt neben der Golfanlage auch ein Restaurant, Sportartikelhandel und die Vermietung von Golfausrüstung. Doch mehrere einschneidende Ereignisse ließen das Unternehmen in Schieflage geraten. Im Mai 2020 brannte das Clubhaus samt Gastronomie. Die Schäden waren enorm und führten zu monatelangen Ausfällen. Parallel kämpfte der Betrieb weiterhin mit den Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Hinzu kamen massiv gestiegene Baukosten und die Entscheidung der Versicherung, den Schaden nicht vollständig zu übernehmen, sie argumentierte mit einer Unterversicherung. Ebenfalls schwerwiegend: Ein vorgesehenes Hotelprojekt verzögerte sich durch Einsprüche aus der Nachbarschaft. Zusätzliche Einnahmen, die den Golfpark stützen sollten, blieben damit aus. Versuche, die Finanzierungslücke über Banken oder andere Kreditgeber zu schließen, scheiterten schließlich.

Rund zwei Millionen Euro Schulden, Sanierung vorgesehen

Insgesamt betrifft das Verfahren rund 37 Gläubiger und 15 Beschäftigte. Die Verbindlichkeiten sollen sich auf ungefähr zwei Millionen Euro belaufen. Trotz der schwierigen Lage soll der Betrieb weitergeführt werden. Der Golfpark setzt auf eine Sanierung in Eigenverwaltung, begleitet von einem Sanierungsverwalter. Die Finanzierung soll über: Eigenmittel der Gesellschafter, private Finanzierungszusagen und laufenden Cashflow aus Restaurant und Golfbetrieb gesichert werden. Der Sanierungsplan sieht eine Quote von 30 Prozent für die Insolvenzgläubiger vor, zahlbar innerhalb von vierundzwanzig Monaten. Laut Antrag wäre diese Quote im Vergleich zu einer Liquidation deutlich günstiger.