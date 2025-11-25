Skip to content
Region auswählen:
/ ©Feuerwehr Mödling
Das Bild auf 5 Minuten zeigt einen Autounfall in Mödling.
Beide Autos wurden mit erheblichen Frontschäden vorgefunden.
Mödling
25/11/2025
Bergung

Crash im Frühverkehr: Zwei Autos kollidieren – Hydrant beschädigt

In Mödling kam es Montagfrüh zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Beide Fahrzeuge mussten geborgen werden, ein Hydrant wurde beschädigt. Rettung, Polizei und Feuerwehr standen im Großeinsatz.

von Andrea Lautmann
1 Minute Lesezeit(164 Wörter)

Montagfrüh, kurz nach 8 Uhr, krachten im Kreuzungsbereich Grutschgasse und Ludwig-Höfler-Gasse zwei Fahrzeuge heftig zusammen. Der Unfall löste im Frühverkehr Verzögerungen aus. Einer der PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls rückwärts gegen einen Hydranten geschleudert – mit deutlichen Folgen für die Wasserleitung.

Das Bild auf 5 Minuten zeigt einen Autounfall in Mödling.
©Feuerwehr Mödling
Montagfrüh, kurz nach 8 Uhr, krachten im Kreuzungsbereich Grutschgasse und Ludwig-Höfler-Gasse zwei Fahrzeuge heftig zusammen.
Das Bild auf 5 Minuten zeigt einen Autounfall in Mödling.
©Feuerwehr Mödling
Einer der PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls rückwärts gegen einen Hydranten geschleudert .
Das Bild auf 5 Minuten zeigt einen Autounfall in Mödling.
©Feuerwehr Mödling
Polizeibeamte an der Unfallstelle.
Das Bild auf 5 Minuten zeigt einen Autounfall in Mödling.
©Feuerwehr Mödling
Das beschädigte Fahrzeug ist abgeschleppt worden.
Das Bild auf 5 Minuten zeigt einen Autounfall in Mödling.
©Feuerwehr Wien
Die Feuerwehr Mödling war rasch vor Ort und rückte mit insgesamt vier Einsatzfahrzeugen aus.
Das Bild auf 5 Minuten zeigt einen Autounfall in Mödling.
©Feuerwehr Mödling
Während die Polizei die Verkehrsregelung übernahm, begann die Feuerwehr mit der Sicherung der Unfallstelle.

Feuerwehr rückt mit vier Fahrzeugen an

Die Feuerwehr Mödling war rasch vor Ort und rückte mit insgesamt vier Einsatzfahrzeugen aus. Beim Eintreffen hatten beide Lenker bereits selbstständig ihre Autos verlassen und wurden vom Rettungsdienst betreut. Während die Polizei die Verkehrsregelung übernahm, begann die Feuerwehr mit der Sicherung der Unfallstelle.

Bergung und austretende Betriebsmittel

Beide Autos wurden mit erheblichen Frontschäden vorgefunden. Durch den Crash traten Betriebsmittel aus, die umgehend gebunden werden mussten. Mitarbeitende der Gemeinde unterstützen bei der Reinigung der Fahrbahn, um weitere Gefahren zu vermeiden. Parallel wurde eines der Fahrzeuge auf das Abschleppfahrzeug verladen, anschließend das zweite.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 15:53 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: