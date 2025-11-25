Crash im Frühverkehr: Zwei Autos kollidieren – Hydrant beschädigt

In Mödling kam es Montagfrüh zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Beide Fahrzeuge mussten geborgen werden, ein Hydrant wurde beschädigt. Rettung, Polizei und Feuerwehr standen im Großeinsatz.

Montagfrüh, kurz nach 8 Uhr, krachten im Kreuzungsbereich Grutschgasse und Ludwig-Höfler-Gasse zwei Fahrzeuge heftig zusammen. Der Unfall löste im Frühverkehr Verzögerungen aus. Einer der PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls rückwärts gegen einen Hydranten geschleudert – mit deutlichen Folgen für die Wasserleitung.

©Feuerwehr Mödling Montagfrüh, kurz nach 8 Uhr, krachten im Kreuzungsbereich Grutschgasse und Ludwig-Höfler-Gasse zwei Fahrzeuge heftig zusammen. ©Feuerwehr Mödling Einer der PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls rückwärts gegen einen Hydranten geschleudert . ©Feuerwehr Mödling Polizeibeamte an der Unfallstelle. ©Feuerwehr Mödling Das beschädigte Fahrzeug ist abgeschleppt worden. ©Feuerwehr Wien Die Feuerwehr Mödling war rasch vor Ort und rückte mit insgesamt vier Einsatzfahrzeugen aus. ©Feuerwehr Mödling Während die Polizei die Verkehrsregelung übernahm, begann die Feuerwehr mit der Sicherung der Unfallstelle.

Feuerwehr rückt mit vier Fahrzeugen an

Die Feuerwehr Mödling war rasch vor Ort und rückte mit insgesamt vier Einsatzfahrzeugen aus. Beim Eintreffen hatten beide Lenker bereits selbstständig ihre Autos verlassen und wurden vom Rettungsdienst betreut. Während die Polizei die Verkehrsregelung übernahm, begann die Feuerwehr mit der Sicherung der Unfallstelle.

Bergung und austretende Betriebsmittel

Beide Autos wurden mit erheblichen Frontschäden vorgefunden. Durch den Crash traten Betriebsmittel aus, die umgehend gebunden werden mussten. Mitarbeitende der Gemeinde unterstützen bei der Reinigung der Fahrbahn, um weitere Gefahren zu vermeiden. Parallel wurde eines der Fahrzeuge auf das Abschleppfahrzeug verladen, anschließend das zweite.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 15:53 Uhr aktualisiert