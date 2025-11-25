Mittlerweile 12,34 Milliarden Euro Forderungen an Signa Prime

Die Schuldenlast der Signa Prime wächst weiter. Nach der jüngsten Prüfungstagsatzung liegen die Forderungen nun bei über 12 Milliarden Euro – ein erheblicher Teil stammt aus den Insolvenzen deutscher Signa-Gesellschaften.

Die Insolvenz der Signa-Gruppe entwickelt sich zunehmend zu einem der größten Wirtschaftsfälle im deutschsprachigen Raum. Nach einer Prüfungstagsatzung am Dienstag liegen die Forderungen gegenüber der Signa Prime Selection AG nun bei 12,34 Milliarden Euro. Das berichtet der Kurier. Die neuen Zahlen sorgen für Aufsehen – und werfen viele Fragen über das verbliebene Vermögen, die Erfolgsaussichten des Verfahrens und die Rolle der zahlreichen Tochterfirmen auf.

Explosion der Forderungen

Seit der vorangegangenen Prüfungstagsatzung vom 24. Juni sind die angemeldeten Forderungen um weitere 687 Millionen Euro gestiegen. Es ist eine Steigerung, die selbst erfahrene Insolvenzexperten überrascht. Der Großteil der neu hinzugekommenen Ansprüche stammt aus Insolvenzverfahren deutscher Signa-Gesellschafter. Darunter findet sich ein besonders prominentes Beispiel: Die insolvente Projektgesellschaft „München, Schützenstraße Immobilien GmbH & Co KG“ fordert allein 450 Millionen Euro. Diese Summe steht im Zusammenhang mit einem der zentralen Stadtentwicklungsprojekte im Herzen Münchens – und sie zeigt, wie eng vernetzt und gleichzeitig fragil das Signa-Gebilde war.

Anerkannt, bestritten – und was das bedeutet

Trotz der beeindruckenden Gesamtsumme wurden bisher nur 5,54 Milliarden Euro der Forderungen tatsächlich anerkannt. Ganze 6,8 Milliarden Euro gelten als bestritten. Das ist im Insolvenzverfahren nicht ungewöhnlich, erschwert jedoch die Prognose der Quote und die Dauer des Verfahrens erheblich. Kurze Sätze. Lange Sätze. Ein Wechsel, der die Dynamik dieses Falls widerspiegelt. Denn klar ist: Das juristische Ringen um Ansprüche, Beteiligungen und mögliche Haftungsfragen wird noch Jahre dauern.

Ein Geflecht, das sich erst entwirrt

Die Signa-Gruppe von René Benko war ein weit verzweigtes Netzwerk aus Holdingstrukturen, Immobilienprojekten und strategischen Beteiligungen. Genau dieses Geflecht erschwert nun die Aufarbeitung. Forderungen tauchen auf, verschwinden wieder, werden geprüft, erweitert, bestritten. Die Zahlen ändern sich fast im Monatsrhythmus. Für Gläubiger bedeutet das Unsicherheit. Für die Öffentlichkeit ein weiteres Kapitel in einer Geschichte, die längst Symbolcharakter hat – für Größenwahn, komplexe Finanzarchitekturen und den rasanten Absturz eines milliardenschweren Imperiums.