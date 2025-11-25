Rückruf wegen Metallteilen: Das clever-Produkt solltest du nicht essen

Die Kuchen-Peter Backwaren GmbH ruft mehrere in Billa-Backshops verkaufte Semmel- und Snackprodukte zurück. Grund ist ein möglicher Metallabrieb, der während der Produktion entstanden sein könnte.

Die Kuchen-Peter Backwaren GmbH hat einen öffentlichen und vorsorglichen Rückruf mehrerer Backwaren eingeleitet. Betroffen sind Produkte, die zwischen 18.11.2025 und 24.11.2025 in bestimmten Billa-Filialen verkauft wurden. Der Schritt erfolgt aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes. Im Mittelpunkt steht der Verdacht, dass einzelne Semmeln und daraus hergestellte Backshop-Produkte Metallabrieb enthalten könnten. Ursache ist ein technischer Defekt in der Produktion. Das Unternehmen warnt vor dem Verzehr der betroffenen Artikel.

Welche Produkte sind betroffen? Laut Mitteilung gelten folgende frische, vor Ort aufgebackene Backshop-Produkte als potenziell betroffen: CLEVER Knopfsemmel (lose)

Pizzasemmel Tonno

CLEVER Knopfsemmel 8er-Packung

Speckstangerl, geflochten

Diese Artikel wurden ausschließlich in folgenden Märkten verkauft: Billa Plus

Billa Pflanzilla

Billa Corso Hoher Markt

Zwei Billa-Märkte: Ebreichsdorf (Bahnstraße 25) Unterwaltersdorf (Mitterndorferstraße 1A)

Backwaren aus anderen Billa-Filialen stammen von einem anderen Lieferanten und sind nicht betroffen.

©Rewe Diese Knopfsemmeln werden zurückgerufen.

Warum ist der Rückruf nötig?

Backshop-Produkte werden unmittelbar vor Ort aufgebacken und tragen daher kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Für Konsument:innen ist es unmöglich, einzelne Semmeln einer spezifischen Charge zuzuordnen. Deshalb rät Kuchen-Peter dringend davon ab, Backwaren zu verzehren, die im genannten Zeitraum gekauft wurden. In seltenen Fällen könnten kleine Metallpartikel gesundheitliche Verletzungen verursachen – ein Risiko, das das Unternehmen nicht eingehen will.

Maßnahmen in den Filialen

Alle potenziell betroffenen Tiefkühl-Teiglinge und aufgebackenen Waren wurden aus den Regalen entfernt. Ab dem 27.11.2025 verkaufte Semmeln und Backshop-Produkte sind nicht mehr betroffen und stammen aus einwandfreier Produktion.

Rückgabe ohne Kassenbon möglich

Kunden, die die Produkte bereits erworben haben, können diese problemlos und ohne Kaufbeleg in den Verkaufsstellen retournieren. Für Rückfragen stellt die Kuchen-Peter Backwaren GmbH folgende Kontaktmöglichkeiten bereit:

Telefon: +43 676 8515 15521

+43 676 8515 15521 E-Mail: produktsicherheit@kuchenpeter.at

Das Unternehmen entschuldigt sich ausdrücklich für die entstandenen Unannehmlichkeiten und betont, dass der Rückruf keine Schuldzuweisung gegenüber Händler:innen oder Partnern darstellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2025 um 17:31 Uhr aktualisiert