Kraft knackt Rekordmarke und springt in Falun in neue Dimensionen

Stefan Kraft schreibt einmal mehr Skisprunggeschichte: Mit seinem 46. Weltcupsieg in Falun überholt er Janne Ahonen in der ewigen Punkteliste – und rückt Gregor Schlierenzauer in der Kategorie der Weltcupsiege näher.

Stefan Kraft hat am Dienstag eindrucksvoll bewiesen, warum er als einer der komplettesten Skispringer aller Zeiten gilt. Mit zwei starken Sprüngen auf 97,5 und 96,5 Meter sicherte sich der Salzburger auf der Normalschanze im schwedischen Falun seinen 46. Weltcupsieg. Doch der Triumph war mehr als ein weiterer Sieg: Kraft überholte mit nun 15.811 Punkten in der ewigen Punkteliste den finnischen Rekordspringer Janne Ahonen (15.758). In der Kategorie der Weltcup-Erfolge liegt nun nur noch Gregor Schlierenzauer (53 Siege) vor ihm. Kaum ein anderer Athlet hat in so vielen Bereichen der Statistik so konstant geliefert wie Kraft – und sein Weg ist noch nicht zu Ende.

Lanisek geschlagen, Schanzenrekord im Hintergrund

Mit einem Vorsprung von 2,2 Punkten verwies Kraft den Slowenen Anze Lanisek auf Platz zwei. Für zusätzlichen Glanz sorgte der deutsche Springer Philipp Raimund, der im zweiten Durchgang mit 99,5 Metern sogar einen neuen Schanzenrekord aufstellte – und damit Bronze holte. Es war ein Wettbewerb, der von Präzision, Kraft und Selbstbewusstsein geprägt war. Kurze Momente. Lange Flüge. Große Emotionen.

„Ein wunderschöner Moment“

Kraft zeigte sich im ORF-Interview sichtlich bewegt: „Es kommt viel zusammen: Ahonen ganz oben abgelöst, auf einer anderen Liste mit Nykänen auf Platz zwei gleichgezogen. Ein sehr schöner und emotionaler Moment, so wunderschön. Mit der finnischen Legende Matti Nykänen teilt Kraft nun Platz zwei in einer weiteren bedeutenden Bestenliste. Eine symbolträchtige Marke – und ein Antrieb für mehr.

All-in im zweiten Sprung

Sein sportlicher Mut zahlte sich aus: „Ich bin im zweiten Durchgang all-in gegangen. Das ist mein Metier, und mir ist auch alles aufgegangen. Ich habe alles getroffen im Wettkampf, mich körperlich super gefühlt, und die Ski sind wie eine Rakete gegangen“, so Kraft. Man spürte: Hier sprang einer, der vollständig in seinem Element ist.

Embacher sorgt für Überraschung

Während Kraft im Rampenlicht stand, gelang auch dem österreichischen Nachwuchs ein Ausrufezeichen. Der 19-jährige Stephan Embacher landete auf dem vierten Platz – das beste Ergebnis seiner bisherigen Karriere. Nur 3,1 Punkte fehlten ihm auf das Podest. Dahinter reihten sich mit Jan Hörl und Daniel Tschofenig weitere ÖSV-Adler ein. Zudem holten Maximilian Ortner (16.) und Manuel Fettner (17.) wertvolle Weltcup-Punkte. Ein starkes Teamergebnis für Österreich.

Blick nach vorn: Die Großschanze ruft

Schon am Mittwoch (15.00 Uhr, ORF1) geht es mit dem Springen auf der Großschanze weiter. Für Kraft eine weitere Chance, den Abstand auf Schlierenzauer zu verkürzen – und seine eigene Legende fortzuschreiben.

