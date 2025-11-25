Paukenschlag: Flughafen Wien stellt Projekt 3. Piste ein

Die Flughafen Wien AG hat das geplante Großprojekt 3. Piste offiziell zu den Akten gelegt. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, habe der Vorstand nach umfassender Analyse aller relevanten Faktoren beschlossen, den Ausbau nicht weiter zu verfolgen. Trotzdem sieht man die Zukunft des Standorts gesichert: Mit der bestehenden Infrastruktur und den laufenden Terminalerweiterungen könne der Flughafen auch künftig wachsen – und bis zu 52 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen.

Warum die 3. Piste scheitert

Die Gründe für das Aus liegen in einem Bündel aus wirtschaftlichen, rechtlichen und betrieblichen Entwicklungen: 1. Kostenexplosion: Die prognostizierten Baukosten sind auf rund zwei Milliarden Euro gestiegen – ein Niveau, das den wirtschaftlichen Rahmen des Projekts sprengt. 2. Veränderte Luftfahrtstrukturen: Die Betriebssituation hat sich grundlegend geändert: 2005 wurden pro Flugbewegung durchschnittlich 71 Passagiere befördert, 2024 waren es bereits 139. Die Folge: Dank größerer Maschinen sinkt der Druck auf die Pistenkapazität deutlich. 3. Widerstand der Airline-Kunden: Laut Vorstand stellen sich zentrale Airline-Partner gegen das Projekt. Ohne höhere Tarife wäre die Finanzierung der neuen Piste nicht darstellbar – ein Schritt, den die Airlines nicht mittragen wollen. 4. Rechtsunsicherheit: Seit 17 Monaten wartet der Flughafen zudem auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes über ein Rechtsmittel im laufenden Verfahren zur Bauzeitverlängerung. Eine Hängepartie, die das Projekt weiter belastet. „Die Rahmenbedingungen haben sich infolge der überlangen Verfahrensdauer grundlegend geändert“, erklärten die Vorstände Julian Jäger und Günther Ofner. Die wirtschaftliche Basis sei nicht mehr gegeben.

Zukunftsperspektive bleibt offen

Ganz ausgeschlossen ist eine 3. Piste jedoch nicht. Der Flughafen betont, dass bei künftig steigendem Bedarf ein neuer Genehmigungsprozess eingeleitet werden könnte – allerdings „in fernerer Zukunft“.

Bilanzielle Auswirkungen

Der Projektstopp hat unmittelbare Folgen für die Jahresbilanz 2025. Die Flughafen Wien AG muss 55,9 Millionen Euro wertberichtigen – Zahlungen, die zwischen 2018 und 2020 im Zuge des Mediationsvertrags an Umweltfonds und Anrainergemeinden geleistet wurden. Liquiditätswirksam ist diese Anpassung nicht. Gleichzeitig senkt das Unternehmen seine Prognose für das Nettoergebnis vor Minderheiten 2025 auf rund 210 Millionen Euro (zuvor 230 Millionen Euro). Zugleich verweist der Flughafen auf eine bessere Verkehrsentwicklung in den vergangenen Wochen, die die Zahlen stabilisiert.