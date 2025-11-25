DNA-Spuren ausschlaggebend: Lebenslang nach Mord an 81-Jähriger

Ein 28-jähriger Mann ist am Landesgericht Wiener Neustadt wegen Mordes an einer 81-jährigen Frau zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Trotz zahlreicher DNA-Spuren bestreitet er die Tat. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Am Landesgericht Wiener Neustadt ist am Dienstag ein 28-jähriger Mann zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ihm wurde vorgeworfen, im Februar in Baden eine 81-jährige Frau brutal getötet zu haben. Der Angeklagte wies die Vorwürfe während des gesamten Prozesses zurück. Die Entscheidung fiel nach zwei intensiven Verhandlungstagen, an denen Ermittler des Landeskriminalamts und mehrere Sachverständige ausführlich aussagten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

DNA-Spuren als zentrales Beweismittel

Laut Sachverständigen fanden sich acht DNA-Spuren des Mannes am Körper des Opfers – und weitere in der Wohnung, darunter auf einem Geschirrtuch. Für die Staatsanwaltschaft ein wesentliches Indiz für die Täterschaft. Hinzu komme ein mögliches finanzielles Motiv: Der Mann habe die Wohnung der Frau, die er laut eigenen Angaben als „Leihoma“ bezeichnete, erben wollen. Die Staatsanwaltschaft schilderte die Tat als ein Verbrechen von extremer Brutalität. Die 81-Jährige habe 17 massive Schläge gegen den Kopf erlitten.

Verteidigung spricht von Indizienprozess

Der Angeklagte beharrte darauf, zur Tatzeit zu Hause gewesen zu sein. Seine Verteidiger verwiesen auf ein IT-Gutachten, wonach er in der fraglichen Nacht auf mehreren Apps aktiv gewesen sei. Das beweise zwar keine Ortsangaben, zeige jedoch, dass er mit seinem Mobilgerät beschäftigt gewesen sein könnte. Für die Anwälte handle es sich um einen reinen Indizienprozess. Es gebe „nicht einen einzigen Beweis“ für die Täterschaft ihres Mandanten, betonten sie vor der Urteilsverkündung.

Einstimmige Entscheidung der Geschworenen

Der Staatsanwalt hielt dem entgegen, dass eine andere Person als Täter auszuschließen sei und die Beweislage keine Zweifel zulasse. Die Geschworenen folgten dieser Argumentation – acht zu null Stimmen sprachen sich für schuldig aus. Wie es weitergeht, entscheidet nun das Rechtsmittelverfahren. Ob Verteidigung oder Angeklagter Berufung einlegen, ist noch offen.