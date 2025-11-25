59-Jähriger verschwindet nach Sportevent – tot im Bach entdeckt

Ein 59-jähriger Hobbysportler aus dem Bezirk Steyr-Land (Oberösterreich) verließ am Montagabend, dem 24. November 2025, gegen 22 Uhr kurz eine Sportveranstaltung in Garsten. Nur wenige Schritte später kam es zur Tragödie: Im Außenbereich der Sportstätte stürzte er in den nahegelegenen Garstner Bach und verunglückte tödlich. Weil die Anwesenden annahmen, der Mann sei bereits heimgegangen, bemerkte zunächst niemand den Unfall. Erst am nächsten Tag machten sich sein Sohn und ein Nachbar auf die Suche und fanden den 59-Jährigen schließlich im Bach treibend. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod feststellen. „Seitens der Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion angeordnet“, teilt die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit.