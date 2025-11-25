Ryanair verlagert Kapazitäten: Wachstum in Bratislava, Abbau in Wien

Ryanair setzt seinen Kurswechsel in Mitteleuropa fort: Der irische Billigflieger wird seine Kapazitäten am Flughafen Bratislava kräftig erhöhen und gleichzeitig seine Präsenz in Wien weiter reduzieren. Das gab CEO Michael O’Leary am Dienstag bekannt – in ungewöhnlich deutlichen Worten. In Bratislava soll die Flotte von zwei auf drei stationierte Flugzeuge wachsen, was einem Kapazitätsanstieg von rund 70 Prozent entspricht. O’Leary bezeichnete den slowakischen Hauptstadtflughafen sogar als den „2026 am stärksten wachsenden Flughafen Europas“.

Angriff auf Österreichs Regierung

Während Ryanair in der Slowakei den expansiven Kurs feiert, wiederholt das Unternehmen zugleich seine Kritik an der österreichischen Standortpolitik. Für Wien bleibt es dabei: Fünf von 19 Flugzeugen werden abgezogen. O’Leary begründet das mit mangelnder Bereitschaft der Regierung, Gebühren und Steuern zu senken. Der Manager, der am Dienstag sowohl in Bratislava als auch in Wien Pressekonferenzen gab, lobte in der Slowakei die „visionäre Entscheidung“ niedrigerer Kostenstrukturen – und griff in Wien Kanzler Christian Stocker (ÖVP) und Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) verbal an.

Politik weist Kritik zurück

Der SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi wies die Vorwürfe zurück und betonte, dass auch internationale Konzerne die gleichen steuerlichen und gesetzlichen Verpflichtungen hätten wie alle anderen Unternehmen im Land: „Es gibt in Österreich Regeln, und an die müssen sich alle halten.“Dass Ryanair öffentlich Druck auf Politik und Flughafenbetreiber ausübt, um günstigere Rahmenbedingungen zu erwirken, ist nicht neu. Die Airline verfolgt diese Strategie seit Jahren in mehreren europäischen Ländern.

Blick nach Deutschland – und Forderungen an Wien

O’Leary erneuerte seine Forderung, die österreichische Flugabgabe von 12 Euro pro Ticket abzuschaffen sowie Flughafengebühren und Kosten der Flugsicherung zu senken. Er verwies auf Deutschland, wo die Bundesregierung entschieden hat, die erhöhte Ticketsteuer Mitte 2026 wieder zu senken. Es gebe „keinen Grund, an dieser sinnlosen Steuer festzuhalten“, so O’Leary.

Auswirkungen in Wien – AMS-Meldungen und Zukunft der Lauda-Basis

Durch den Abzug von fünf Boeing-Jets wurden zuletzt rund 120 Beschäftigte über das Frühwarnsystem des AMS gemeldet. An der Wiener Basis der Tochter Lauda Europe, wo 14 Airbus A320 stationiert sind, hält Ryanair laut O’Leary sowie Laudamotion-Geschäftsführer Andreas Gruber jedoch fest.

Zwischen zwei Flughäfen – zwei Welten

Während Bratislava zum Ryanair-Wachstumsstandort wird, steht Wien weiter unter Druck. Die Diskussion um Gebühren, Steuern und Wettbewerbsfähigkeit dürfte damit noch intensiver werden – und für die österreichische Luftfahrtpolitik ein zentrales Thema 2026 bleiben.