Nik P. warnt vor bösen Fakes: „Ich schreibe NIEMALS privat mit Fans“

Der Schlagerstar Nik P. erhält seit Wochen Nachrichten von Personen, die überzeugt sind, mit ihm persönlich zu schreiben. In den sozialen Medien warnt der Sänger nun eindringlich vor dreisten Identitätsbetrügern.

Erst vor wenigen Wochen sorgte die Geschichte rund um die Deutsche, die aufgrund eines Identitätsbetrugs bei Nockis-Sänger Gottfried Würcher einziehen wollte, für Furore, nun schlägt Schlagersänger Nik P. aus ähnlichen Gründen Alarm. Auf Facebook wendet er mit einer eindringlichen Warnung an seine Fans: „In den letzten Wochen erhalte ich immer wieder Nachrichten von Menschen, die fest davon überzeugt sind, mit mir persönlich zu kommunizieren. Trotz mehrfacher Hinweise, dass es sich dabei um Fake-Accounts handelt, ignorieren einige diese Warnungen und geraten dadurch in gefährliche Situationen – emotional wie finanziell.“

Wegen Betrüger Reise zu Nik P. geplant

Der Schlagerstar aus Kärnten kritisiert die Vorgehensweise der Betrüger, die „gezielt Vertrauen ausnutzen und emotionalen Druck aufbauen“. In dem Posting beschreibt der Musiker anhand eines Beispiels, wie unverschämt die Betrüger vorgehen und teilt eine Nachricht, die er erhalten hat:

Ich weiß, dass wir uns bald treffen werden. Sein Manager hat mir ein Ticket von Ontario nach Salzburg gekauft, aber ich kenne die Flugnummer nicht. Bitte sagen Sie mir, wie es ihm geht und wann ich fliegen kann. Ich freue mich ihn endlich zu treffen.

Die betroffene Person glaubt laut dem Schlagerstar fest daran, mit dem echten Nik P. zu schreiben und sie plane sogar Reisen und treffe persönliche Entscheidungen auf Basis von falschen Versprechungen eines Betrügers.

„Ich schreibe NIEMALS privat mit Fans“

In dem Facebook-Posting stellt Nik P. unmissverständlich klar: „Ich schreibe NIEMALS privat über Messenger-Dienste, WhatsApp, Instagram oder Facebook mit Fans.“ Auch würde er nie Geld, Reisen oder persönliche Daten von Menschen im Internet verlangen. Offizielle Informationen rund um seine Person und seine geplanten Termine können seine Fans ausschließlich über seine verifizierten Kanäle beziehen. Zum Abschluss appeliert Nik P.: „Bitte passt auf euch auf, meldet Fake-Profile und gebt diese Warnung weiter. Je mehr Menschen Bescheid wissen, desto schwerer haben es Betrüger.“