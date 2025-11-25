Schneefall im Norden, Sonnenfenster im Süden: Wetter bleibt zweigeteilt

„Südlich des Alpenhauptkammes gibt es zur Wochenmitte neben zahlreichen dichten Wolken auch einige Sonnenfenster. Weiter im Norden und Osten sorgt hingegen anhaltender Störungseinfluss für deutlich mehr Wolken. Vom Bregenzer Wald über Salzburg bis in den Wienerraum hinein schneit es außerdem häufig. Die Schneefallgrenze liegt zwischen tiefen Lagen im Waldviertel und bis 600m Seehöhe im Westen des Landes. Erst am Abend lässt schließlich der Niederschlag allgemein langsam nach. Der Wind kommt aus nördlichen Richtungen und weht in den Föhntälern an der Alpensüdseite sowie am Alpenostrand, im Wiener Becken und im östlichen Flachland mäßig bis lebhaft. In der Früh minus 5 bis plus 3 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 1 bis plus 7 Grad erreicht. Am wärmsten ist es im Grazer Becken“, so die Prognose der GeoSphere Austria