Küchenbrand in Birgitz: Drei Frauen mussten in die Klinik Innsbruck

In Birgitz führte ein brennendes Fett in der Küche einer 83-Jährigen zu einem Feuerwehreinsatz – drei Frauen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in die Klinik Innsbruck gebracht werden.

Am Abend des 25. November kam es in Birgitz zu einem Küchenbrand, bei dem drei Frauen verletzt und anschließend in die Klinik Innsbruck eingeliefert wurden. Gegen 20:25 Uhr hatte eine 83-jährige Bewohnerin eine Pfanne mit Fett auf dem Herd erhitzt und die Küche kurz verlassen. Als sie zurückkehrte, schlugen bereits hohe Flammen aus dem Bereich des Herdes. Ein eigener Löschversuch scheiterte.

Über den Balkon in Sicherheit gebracht

Die Frau alarmierte daraufhin ihre beiden Nachbarinnen im Obergeschoss. Gemeinsam mit einer der Frauen konnte sie das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die zweite Nachbarin musste jedoch von der Feuerwehr mittels Drehleiter über den Balkon in Sicherheit gebracht werden. Alle drei Frauen erlitten einen Verdacht auf Rauchgasvergiftungen und wurden vom Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck gebracht. In der Küche entstand Sachschaden unbekannter Höhe.