Großübung im IZ NÖ Süd: 100 Feuerwehrkräfte proben den Ernstfall

Im Industriezentrum Niederösterreich Süd fand am Mittwochabend eine Großübung mit knapp 100 Feuerwehrkräften statt.

Im Industriezentrum Niederösterreich Süd fand am Mittwochabend eine Großübung mit knapp 100 Feuerwehrkräften statt.

Im Industriezentrum Niederösterreich Süd fand am Mittwochabend eine Großübung mit knapp 100 Feuerwehrkräften statt. Eine stillgelegte Industrieanlage mit Tanklager bot ideale Bedingungen für ein realitätsnahes Einsatzszenario. Ausgangspunkt war eine Brandmelde-auslösung, die sich laut Betriebsfeuerwehr Rewe zu einem Brand mit mehreren vermissten Personen entwickelte. Sofort wurden zusätzliche Kräfte aus Mödling und Guntramsdorf alarmiert.

©FF Wiener Neudorf / M. Seyfert Ausgangspunkt war eine Brandmelde-auslösung, die sich laut Betriebsfeuerwehr Rewe zu einem Brand mit mehreren vermissten Personen entwickelte. ©FF Wiener Neudorf / M. Seyfert Sofort wurden zusätzliche Kräfte aus Mödling und Guntramsdorf alarmiert. ©FF Wiener Neudorf / M. Seyfert Nach rund einer Stunde war die Großübung beendet. ©FF Wiener Neudorf / M. Seyfert Ein verletzter Arbeiter musste mithilfe der Teleskopmastbühne von einem Silo gerettet werden. ©FF Wiener Neudorf / M. Seyfert Nach der Lagefeststellung teilte der Einsatzleiter den Übungsort in drei Abschnitte ein.

Drei Einsatzabschnitte, ein Ziel

Nach der Lagefeststellung teilte der Einsatzleiter den Übungsort in drei Abschnitte ein. Die Feuerwehr Wiener Neudorf übernahm den Abschnitt „Nord“. Dort wurden mehrere Menschenrettungen über Atemschutztrupps, Drehleiter und Leitern durchgeführt. Gleichzeitig mussten benachbarte Objekte geschützt werden, um eine mögliche Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Rettung aus dem Silo und massiver Löschangriff

Im Abschnitt „Süd“ war die Feuerwehr Mödling gefordert: Ein verletzter Arbeiter musste mithilfe der Teleskopmastbühne von einem Silo gerettet werden. Parallel dazu startete ein massiver Löschangriff mit Wasserwerfern und Strahlrohren. Die Bezirksdrohnengruppe unterstützte die Führung mit Live-Luftbildern, die einen präzisen Überblick über das Übungsgeschehen ermöglichten.

Wasserversorgung über 200 Meter

Die Feuerwehr Guntramsdorf übernahm den gesamten Abschnitt „Wasserversorgung“. Eine mehr als 200 Meter lange Zubringleitung von einer Zisterne bis zum Einsatzbereich stellte die Grundlage für den Löschangriff dar. Zusätzlich wurden ein Sammelplatz für Atemschutzträger und eine Einsatzleitung eingerichtet. Laut Gesamteinsatzleiter Michael Biegler war gerade die Wasserversorgung aufgrund des hohen Bedarfs besonders herausfordernd.

Suche in der Lagerhalle

Unter Atemschutz suchten alle drei Wehren in einer Lagerhalle nach vermissten Personen. Diese wurden durch den Feuerwehrmedizinischen Dienst der Feuerwehr Mödling versorgt, der auch für mögliche reale Verletzungen bereitstand. Das Zusammenspiel aller beteiligten Einheiten funktionierte reibungslos und wurde später positiv hervorgehoben.

Übung erfolgreich abgeschlossen

Nach rund einer Stunde war die Großübung beendet. Nach dem Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft und kurzen Nachbesprechungen trafen sich die beteiligten Kräfte im Feuerwehrhaus Wiener Neudorf zu einer gemeinsamen Stärkung. Dank gilt der Firma Rewe, die das Gelände zur Verfügung stellte und damit eine praxisnahe Ausbildung ermöglichte.