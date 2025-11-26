Bis zu 50 cm Neuschnee: Hohe Lawinengefahr in den Alpen

In vielen Regionen der Alpen sind bis zu 50 cm Neuschnee gefallen. Experten warnen vor einer heiklen Schneedecke und erhöhter Lawinengefahr - besonders oberhalb der Waldgrenze.

Vom Rätikon bis zum Tennengebirge sind innerhalb kurzer Zeit 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee gefallen, stellenweise sogar ein halber Meter. Klingt verlockend für alle, die auf Ski und Boards warten – doch Meteorologe Sigi Fink mahnt zur Zurückhaltung. Die Schneedecke sei schlecht verbunden und liege auf hartem Altschnee. Das erhöhe das Risiko für spontane und durch Wintersportler ausgelöste Lawinen deutlich.

Instabile Schneedecke durch frische Einlagerungen

Heute kommen weiterhin Schnee- und Graupelschauer dazu. Diese frischen Schichten lagern sich auf den bereits instabilen Untergrund und verschlechtern die Situation in höheren Lagen zusätzlich. Besonders betroffen sind Kammlagen oberhalb von rund 1.900 Metern, wo auch der Wind für Verwehungen sorgt. Diese „Schneepakete“ gelten als äußerst störanfällig – kleine Zusatzbelastungen können bereits ausreichen, um Lawinen auszulösen.

Gebiete mit erhöhter Gefahr

Die Warnung betrifft ein großes Gebiet: von Vorarlberg über Nordtirol und das Salzburger Land bis in die Regionen rund um Dachstein und Loser. Besonders kritisch ist es zwischen Rätikon und Dachstein oberhalb der Waldgrenze. Auch wenn es in manchen Regionen – wie Nordtirol – derzeit keinen offiziellen Lawinenlagebericht gibt, sei die Gefahr laut Experten dennoch hoch.

Schitouren? Lieber noch abwarten

Viele zieht es nach dem ersten großen Schneefall sofort ins Gebirge. Doch die Empfehlung der Experten ist eindeutig: Schitouren und Variantenfahren frühestens am Wochenende – und dann nur mit großer Vorsicht. Denn eine Warmfront wird Vorarlberg und Nordtirol streifen. In tiefen Lagen ist gefrierender Regen möglich, im Hochgebirge weiterer Schneefall. Diese Mischung kann die Schneedecke zusätzlich belasten.