HOFER hat heuer an diesem Feiertag geöffnet

Damit Kunden rund um Weihnachten und Silvester entspannt ihre Einkäufe erledigen können und Mitarbeiter gleichzeitig mehr Zeit für die Familie haben, setzt HOFER an den Feiertagen auf verkürzte Öffnungszeiten. Ebenfalls geänderte Öffnungszeiten gelten für Maria Empfängnis am 8. Dezember.

Geänderte Öffnungszeiten bei HOFER

Der Advent liegt vor uns und damit auch die wohl stärkste Einkaufszeit des Jahres. Wie jedes Jahr bietet HOFER neben seinem umfassenden Sortiment auch wieder eine Produktvielfalt rund um Weihnachten und Silvester an – von kulinarischen Highlights bis hin zu verschiedensten Geschenkideen an. Wer seine Einkäufe entspannt planen möchte, sollte die geänderten Öffnungszeiten des Diskonters an den Feiertagen beachten. Maria Empfängnis, der 8. Dezember, fällt heuer auf einen Montag: An diesem Tag sind die HOFER Filialen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. So werden Kunden wie gewohnt zum Wochenstart mit einer breiten Produktauswahl zum besten Preis-Leistungsverhältnis versorgt.

Heiligabend und Silvester geöffnet

Auch an Heiligabend und Silvester sind die HOFER Mitarbeiter im Einsatz: Am 24. Dezember sind die HOFER Filialen von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 31. Dezember regulär bis 15:00 Uhr. Mit diesen verkürzten Öffnungszeiten möchte der Diskonter einerseits seinen Kunden noch genügend Zeit für ihren Einkauf geben und andererseits seinen Mitarbeiter die Möglichkeit bieten, auch zu Heiligabend und Silvester mehr Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen. Am 25. Dezember sind alle Filialen österreichweit geschlossen. Am 26. Dezember und 1. Jänner sind jene Filialen, an denen grundsätzlich an Feiertagen geöffnet werden darf – zum Beispiel in touristischen Hotspots -, offen. Damit schafft HOFER die beste Balance, eine ausreichende Versorgungslage seiner Kunden zu gewährleisten und gleichzeitig auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter optimal einzugehen.