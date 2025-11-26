HOFER hat heuer an diesem Feiertag geöffnet
HOFER entscheidet jedes Jahr neu, ob die österreichischen Filialen am 8. Dezember öffnen. Dieses Jahr sperrt der Disonkter auf.
Damit Kunden rund um Weihnachten und Silvester entspannt ihre Einkäufe erledigen können und Mitarbeiter gleichzeitig mehr Zeit für die Familie haben, setzt HOFER an den Feiertagen auf verkürzte Öffnungszeiten. Ebenfalls geänderte Öffnungszeiten gelten für Maria Empfängnis am 8. Dezember.
Geänderte Öffnungszeiten bei HOFER
Der Advent liegt vor uns und damit auch die wohl stärkste Einkaufszeit des Jahres. Wie jedes Jahr bietet HOFER neben seinem umfassenden Sortiment auch wieder eine Produktvielfalt rund um Weihnachten und Silvester an – von kulinarischen Highlights bis hin zu verschiedensten Geschenkideen an. Wer seine Einkäufe entspannt planen möchte, sollte die geänderten Öffnungszeiten des Diskonters an den Feiertagen beachten. Maria Empfängnis, der 8. Dezember, fällt heuer auf einen Montag: An diesem Tag sind die HOFER Filialen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. So werden Kunden wie gewohnt zum Wochenstart mit einer breiten Produktauswahl zum besten Preis-Leistungsverhältnis versorgt.
Heiligabend und Silvester geöffnet
Auch an Heiligabend und Silvester sind die HOFER Mitarbeiter im Einsatz: Am 24. Dezember sind die HOFER Filialen von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 31. Dezember regulär bis 15:00 Uhr. Mit diesen verkürzten Öffnungszeiten möchte der Diskonter einerseits seinen Kunden noch genügend Zeit für ihren Einkauf geben und andererseits seinen Mitarbeiter die Möglichkeit bieten, auch zu Heiligabend und Silvester mehr Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen. Am 25. Dezember sind alle Filialen österreichweit geschlossen. Am 26. Dezember und 1. Jänner sind jene Filialen, an denen grundsätzlich an Feiertagen geöffnet werden darf – zum Beispiel in touristischen Hotspots -, offen. Damit schafft HOFER die beste Balance, eine ausreichende Versorgungslage seiner Kunden zu gewährleisten und gleichzeitig auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter optimal einzugehen.
Öffnungszeiten am 8. Dezember 2025:
Der 8. Dezember, Mariä Empfängnis, ist in Österreich ein gesetzlicher Feiertag. Obwohl Geschäfte an diesem Tag grundsätzlich geschlossen bleiben müssten, erlaubt eine spezielle Handelsregelung die freiwillige Öffnung, meist mit verkürzten Zeiten (häufig von 10:00 bis 18:00 Uhr).
Hofer hat hierbei keine festgelegte Regelung: Das Unternehmen entscheidet jedes Jahr neu, ob die Filialen öffnen. In manchen Jahren, wie 2023, waren die Geschäfte mit verkürzten Zeiten geöffnet; in anderen Jahren, wie 2022, blieben sie geschlossen, um den Mitarbeitern einen freien Tag zu gewähren. Eine Verallgemeinerung über die „normale“ Regelung ist bei Hofer daher nicht möglich; man muss die jährliche Ankündigung abwarten.
Bei anderen großen Supermarktketten zeichnen sich oft klarere Tendenzen ab:
REWE-Gruppe (BILLA, BILLA PLUS, PENNY) und LIDL tendieren dazu, am 8. Dezember geschlossen zu bleiben.
Die SPAR-Gruppe zeigt ein gemischtes Bild: Die kleineren Spar-Märkte sind häufig geschlossen, während die größeren Filialen wie Interspar und Eurospar meist geöffnet haben und somit die Hauptanlaufstelle für Besorgungen sind.
Unabhängig von der Entscheidung der jeweiligen Kette haben Filialen an Sonderstandorten wie großen Bahnhöfen (z.B. Wien Hauptbahnhof) oder Flughäfen in der Regel auch am 8. Dezember geöffnet.