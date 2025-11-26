ÖAMTC warnt: So bleiben Radfahrer & E-Biker bei Glätte sicher

Kälte, Nässe und Dunkelheit machen Radfahren im Winter riskant. Der ÖAMTC erklärt, welche Ausrüstung jetzt unverzichtbar ist - und wann man besser nicht aufs Rad steigt.

Viele steigen auch in der dunklen Jahreszeit aufs Fahrrad oder E-Bike. Doch Winterwetter verlangt besondere Vorbereitung. ÖAMTC-Techniker Dominik Darnhofer erinnert daran, dass Bikes im Winter die gleiche Aufmerksamkeit brauchen wie jedes andere Fahrzeug. Schlechte Sicht, rutschige Wege und kalter Fahrtwind erhöhen das Unfallrisiko – wer unterwegs ist, sollte daher gut ausgerüstet sein.

Beleuchtung ist das A und O

Kurze Tage und Nebel, Regen oder Schneeschauer machen eine starke, funktionierende Lichtanlage unverzichtbar. Front- und Rücklicht müssen hell und sauber sein, Reflektoren sind Pflicht. Bei akkubetriebenen Lampen gilt: regelmäßig laden. Tiefe Temperaturen verringern die Akkuleistung deutlich – ein plötzlich dunkles Fahrrad kann schnell gefährlich werden.

Winterreifen und richtiger Reifendruck

Auf Schnee und Eis gelten andere Regeln. Winterreifen mit gröberem Profil oder Spikes bieten spürbar besseren Halt. Für alle, die täglich fahren, ist das eine sinnvolle Investition. Der Reifendruck darf im Winter etwas niedriger sein – das erhöht die Bodenhaftung. Oft sinkt er ohnehin leicht durch die kalte Luft.

Pflege schützt vor Schäden

Streusalz und Nässe setzen Kette und Schaltung zu. Wer sein Rad regelmäßig reinigt und nachölt, vermeidet Rost und Funktionsstörungen. Beim E-Bike gilt zusätzlich: Akku heraus-nehmen und warm lagern. Die richtige Kleidung ist ebenfalls wichtig. Mehrere dünne Schichten wärmen besser als eine dicke Jacke – und reflektierende Elemente machen im Straßenverkehr deutlich sichtbarer.

Das schreibt das Gesetz vor

Fahrräder und E-Bikes brauchen vorne einen weißen, fest montierten Scheinwerfer mit ruhendem Licht und hinten ein rotes Rücklicht (Blinkmodus erlaubt). Dazu kommen Reflektoren vorne, hinten, an den Pedalen sowie seitliche „Katzenaugen“ oder reflektierende Reifen. Der ÖAMTC rät, die Beleuchtung regelmäßig zu überprüfen und Ersatzlampen dabeizuhaben.

Glätte? Dann besser absteigen

Der Mobilitätsclub empfiehlt generell defensive Fahrweise. Ruckartige Lenk- oder Brems-manöver sind bei Glätte tabu. Bei Schnee oder vereister Fahrbahn rät Darnhofer klar vom Radfahren ab: Selbst geübte Fahrer verlieren auf Eis die Kontrolle. Die Sturzgefahr ist hoch – oft reicht ein kleiner Rutscher. Wer sicher ans Ziel kommen will, sollte bei extremen Bedingungen alternative Wege wählen.