Alkolenker (44) streift Polizeiauto, droht Beamten mit Schlägen

Nachdem er den Spiegel eines Polizeiautos gestreift hat, hat ein 44-jähriger Autofahrer dem Beamten auch noch Schläge angedroht. Er wurde festgenommen, ein Alkomattest zeigte einen Wert von 1,3 Promille an.

Im Salzburger Stadtteil Lehen hat ein 44-jähriger Deutscher aus dem Flachgau mit seinem Auto Dienstagabend, am 25. November 2025 kurz nach 20 Uhr, beim entgegenkommenden Polizeiauto den Außenspiegel gestreift und beschädigt. Als er angehalten wurde, verhielt sich der Lenker gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und drohte auch mit Schlägen. Weil er sich partout nicht beruhigen wollte, wurde er vorübergehend festgenommen. Ein Alkomattest ergab bei ihm 1,3 Promille, er wird nun mehrfach angezeigt und musste den Führerschein abgeben, heißt es seitens der Polizei nun.