Aus Krankenhaus geflohen: Polizei sucht jetzt nach Kevin mit Foto

Kevin A. befindet sich derzeit auf der Flucht. Eigentlich müsste er in Untersuchungshaft sein, am 16. November ist er allerdings aus dem Uni-Klinikum Wiener Neustadt geflohen. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach ihm.

Der 24-jährige Kevin A. ist am 16. November 2025 gegen 15.50 Uhr aus dem Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflohen. Er befand sich eigentlich in der Justizanstalt in Untersuchungshaft – wegen des Verdachts der Beteiligung an Betrugsdelikten. Die Polizei hat nun auch Lichtbilder des Flüchtigen veröffentlicht. Hinweise, die auch vertraulich behandelt werden, erbittet man derweil an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Nummer 059 133 30 3333.

Personenbeschreibung: 1,57 Meter groß

knapp 57 Kilogramm schwer

braune Haare

braune Augen