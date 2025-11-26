Skip to content
Eigentlich müsste Kevin A. in Untersuchungshaft sitzen, so die Polizei.
26/11/2025
Eigentlich in U-Haft

Aus Krankenhaus geflohen: Polizei sucht jetzt nach Kevin mit Foto

Kevin A. befindet sich derzeit auf der Flucht. Eigentlich müsste er in Untersuchungshaft sein, am 16. November ist er allerdings aus dem Uni-Klinikum Wiener Neustadt geflohen. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach ihm.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)

Der 24-jährige Kevin A. ist am 16. November 2025 gegen 15.50 Uhr aus dem Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflohen. Er befand sich eigentlich in der Justizanstalt in Untersuchungshaft – wegen des Verdachts der Beteiligung an Betrugsdelikten. Die Polizei hat nun auch Lichtbilder des Flüchtigen veröffentlicht. Hinweise, die auch vertraulich behandelt werden, erbittet man derweil an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Nummer 059 133 30 3333.

Personenbeschreibung:

  • 1,57 Meter groß
  • knapp 57 Kilogramm schwer
  • braune Haare
  • braune Augen
©LPD NÖ
Nach diesem Mann sucht die Polizei aktuell in Niederösterreich.
