Nach 36 Jahren: Maler- und Baumeister in Konkurs geschlittert

Über das Vermögen der "Farben-Krista GmbH & Co GK" wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet, wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) nun berichtet.

Das insolvente Unternehmen hat seinen Sitz in Frastanz (Bezirk Feldkirch, Vorarlberg), betrieben wird das Maler- und Anstreichergewerbe, auch Verputzarbeiten, Beton- und Generalsanierungen werden durchgeführt. Die „Farben-Krist GmbH & Co KG“ wurde im Jahr 1989 gegründet, nun sitzt man auf einem Schuldenberg. Die Verbindlichkeiten betragen laut KSV1870 rund eine Millionen Euro, vom Konkurs sind 13 Dienstnehmer betroffen.

Noch unklar, warum das Unternehmen pleite ist

Noch unklar ist, wie es zur Insolvenz gekommen ist. Die Gründe der Insolvenz sowie weitere verfahrensrelevante Details sollen nun erhoben werden. „Über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung wird vom Masseverwalter kurzfristig zu entscheiden sein“, heißt es seitens des KSV1870 abschließend.