„Massiver Rohrbruch“ legte Wasserversorgung in Tiroler Gemeinde still

Sowohl auf der Gemeinde-Website als auch auf seiner Facebook-Seite informierte der Bürgermeister von Reith bei Seefeld in Tirol, Dominik Hiltpolt, die Bürger über einen "massiven Wasserrohrbruch".

Auf der Website gibt man auch regelmäßig Updates, wie es um die Wasserlage steht. Aber erst einmal alles auf Anfang. Kurz nach 6 Uhr in der Früh hat Bürgermeister Hiltpolt auf Facebook einen „massiven Wasserrohrbruch im Trinkwassersystem“ angesprochen. Daher sei es im gesamten Gemeindegebiet zu einem großflächigen Ausfall der Trinkwasserversorgung gekommen. In den Früh- und Vormittagsstunden hat man das Leck gesucht, um die Schadensbehebung starten zu können.

Leck gefunden, nur noch wenige Gebäude ohne Wasserversorgung

Dieses wurde mittlerweile scheinbar gefunden, wie es auf der Website der Gemeinde heißt: „Der Schaden befindet sich direkt vor dem Gemeindeamt in der Gemeindestraße. Die Reparaturarbeiten haben bereits begonnen, und ein Großteil des Gemeindegebietes kann wieder mit Trinkwasser versorgt werden.“ Kein Wasser haben derzeit lediglich die Wohngebäude Römerstraße 102 bis 103, im Lauserweg 17 und 65, das Gemeindeamt, das Vereinshaus sowie die Volksschule. Immerhin: „Voraussichtlich können auch diese Objekte bis zum Abend wieder vollständig versorgt werden.“