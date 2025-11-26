Deutsche Gruppe „Schweinetreff“ soll für Bombendrohungen zuständig sein

Im Herbst 2024 gingen zig Bombendrohungen in Österreich ein. Betroffen waren vor allem Schulen, aber auch Bahnhöfe. Nun konnte die Polizei einen Erfolg einfahren.

„Schweinetreff“ aus Deutschland

Wie die Krone berichtet, soll eine deutsche Chatgruppe namens „Schweinetreff“ für die Drohungen zuständig sein. Bei den Verdächtigen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen sowie bei einem jugendlichen Zeugen in Sachsen-Anhalt wurden Hausdurchsuchungen gemacht. Die Verdächtigen sind zwischen 16 und 23 Jahre alt. Die Gruppe hat über E-Mail gehandelt.

Große Polizeieinsätze

Ihr Ziel war, Unruhe zu erzeugen und Menschen zu verunsichern. Durch ihre Drohungen kam es oft zu großen Polizei­einsätzen, auch das soll ein Ziel des „Schweinetreffs“ gewesen sein. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Ein politisches Motiv vermutet die Polizei derzeit nicht. Die Ermittlungen sind aufwändig, mehrere Abteilungen arbeiten daran. Bei den Durchsuchungen wurden elektronische Geräte und Speichermedien sichergestellt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Polizei glaubt im Moment, dass die Gruppe für etwa 300 Bombendrohungen in ganz Österreich verantwortlich ist. Am Ende dieser Woche will das Innenministerium weitere Informationen dazu bekanntgeben. Für die Verdächtigen kann das sehr teuer werden, außerdem könnten sie ins Gefängnis kommen.