Arbeitgeber wird nach fehlerhafter Krankenstand-Kündigung geklagt

Ein Dienstnehmer aus dem Bezirk Lilienfeld (Niederösterreich) ist mitten in seinem Krankenstand von seinem Arbeitgeber gekündigt worden. Ein Prozess, der grundsätzlich erlaubt ist, heißt es nun seitens der Arbeiterkammer – allerdings nur, wenn auch die Kündigungsfrist eingehalten und das Entgelt weiterbezahlt wird. Wir haben zu diesem Thema auch mit einem AK-Experten aus Kärnten ausführlich gesprochen und alle Fragen geklärt. Alles dazu hier: Kündigung im Krankenstand: Ist das rechtlich erlaubt?

Arbeitgeber zeigt sich uneinsichtig

Im vorliegenden Fall des Niederösterreichers sei das jedoch nicht so gewesen. „Der Dienstgeber ging fälschlicherweise von einem anderen Dienstbeginn aus – dadurch wurden weder die korrekte Kündigungsfrist noch die gesetzlich vorgesehene Entgeltfortzahlung eingehalten“, so die AK auf Facebook. Und obwohl die Experten Kontakt mit dem Unternehmen aufnahmen und den Fehler darstellte, zeigte sich der Arbeitgeber uneinsichtig.

„Deshalb blieb uns nur der Weg über das Gericht“

Schließlich ging es so weit, dass sogar Klage beim Arbeits- und Sozialgericht eingebracht werden musste. „Die Forderung beläuft sich auf rund 6.000 Euro brutto“, so die AK. Und: „Dem Unternehmen wurde der Fehler klar aufgezeigt – leider ohne Einsicht. Deshalb blieb uns nur der Weg über das Gericht“, erklärt Jürgen Eder, Leiter der AK Bezirksstelle Lilienfeld, abschließend.