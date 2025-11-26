278.000 Euro Strafe: Müllfirma Killer im Abfallkartell aufgeflogen

Die Bundeswettbewerbsbehörde beantragt eine empfindliche Geldbuße gegen die Killer GmbH: Das Unternehmen soll jahrelang Teil eines österreichweiten Abfallwirtschaftskartells gewesen sein.

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat im Fall des mutmaßlichen Abfallwirtschaftskartells eine Geldbuße von 278.000 Euro gegen die Killer GmbH & Co KG und Killer GmbH beantragt. Das Unternehmen und auch die KAB Kärntner Abfallbewirtschaftung GmbH sollen über Jahre hinweg an kartellrechtswidrigen Preisabsprachen, an der Aufteilung von Kunden sowie am Austausch von sensiblen Daten beteiligt gewesen sein. Laut BWB reicht die aktive Beteiligung der Firma mindestens bis Juli 2002 zurück.

Aktivitäten in mehreren Bundesländern

Nach Angaben der BWB war die Killer GmbH in Niederösterreich, Oberösterreich und vereinzelt in Tirol in das Kartell eingebunden. Das Netzwerk soll österreichweit agiert und den Wett-bewerb über Jahrzehnte massiv verzerrt haben. Durch Absprachen konnten Preise künstlich hoch gehalten und Kunden unter den beteiligten Firmen verteilt werden – zum Nachteil von Gemeinden, Betrieben und Konsumenten.

Kooperation im Kronzeugenprogramm

Die Killer GmbH hat laut Behörde im Rahmen des Kronzeugenprogramms umfassend mit den Ermittlern kooperiert. Dafür beantragte die BWB eine reduzierte Geldbuße. Der Kronzeugenstatus wurde bestätigt, was bedeutet, dass das Unternehmen durch seine Kooperation maßgeblich zur Aufklärung beigetragen hat.

Ermittlungen gegen weitere Firmen laufen

Der Fall ist jedoch noch lange nicht abgeschlossen: Gegen zahlreiche weitere Unternehmen der Abfallwirtschaft laufen nach wie vor Ermittlungen. Sollte das Kartellgericht Verstöße feststellen, drohen Geldbußen von bis zu zehn Prozent des jeweiligen Vorjahresumsatzes. Die Branche bleibt damit weiter unter genauer Beobachtung der Behörden.