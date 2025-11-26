Zurück aus Home-Office: Bundeskanzler Stockers „drängendste Aufgaben“

Bundeskanzler ist zurück und leitet die Geschicke der Regierung nun auch wieder vor Ort. Und er hat sich gleich mit einer Pressekonferenz zurückgemeldet und die vier drängendsten Aufgaben angesprochen.

Nachdem sich Bundeskanzler Christian Stocker Ende Oktober am Rücken operieren hat lassen, war er danach einige Wochen im „Home-Office“ und hat seine Aufgaben von zu Hause aus erledigt. Nun ist er wieder zurück – und hat in einer Pressekonferenz auch direkt „die vier drängendsten Aufgaben, die wir jetzt angehen“ aufgezählt. Stocker weiter: „Ich will und erwarte mir, dass wir in diesen zentralen Fragen konkrete Fortschritte erzielen.“

Regierung will noch eine halbe Milliarde in die Hand nehmen

Der Bundeskanzler spricht dabei die „immer noch zu hohen Energiepreise“ an. Diese würden sowohl Haushalte als auch Unternehmen massiv belasten. Daher möchte der Staat nun zusätzlich zum Billigstromgesetz noch einmal eine halbe Milliarde Euro budgetneutral zur Verfügung stellen. „Damit geben wir den Österreichern insgesamt eine Milliarde Euro zurück“, so Stocker.

Entbürokratisierung und Deregulierung soll vorangetrieben werden

Die zweite drängende Aufgabe bezeichnet er als „die notwendige Entlastung“. Unter den Stichworten Entbürokratisierung und Deregulierung würde man bereits intensiv daran arbeiten, kommende Woche bereits in einem ersten Schritt 100 Regelungen und Vorschriften abzuschaffen. „Die Zeit des Redens ist vorbei, jetzt setzen wir konkrete Handlungen“, erklärt Stocker.

Stabilitätspakt als dritte drängende Aufgabe

Die dritte drängende Aufgabe seien die derzeit laufenden Verhandlungen zum Stabilitätspakt. Dieser regelt, wie viel Bund, Länder und Gemeinden im Jahr ausgeben dürfen. „Ich habe mich persönlich eingeschaltet und führe intensiv Gespräche auf Bundes- und Landesebene und mit allen Gebietskörperschaften, damit es am Freitag zu einer Einigung kommt“, weiß der Bundeskanzler.

Echte Strukturreformen sollen in Österreich geschafft werden

Und zu guter Letzt möchte man noch die Reformpartnerschaft vorantreiben. Diese soll dafür sorgen, echte Strukturreformen in Österreich zu schaffen. Ganz besonders im Gesundheitsbereich – aber auch generell – möchte man die Reformen „durch die Augen der Betroffenen“ sehen. Stocker dazu abschließend: „Die Struktur folgt dem Ziel und nicht umgekehrt: Die Planung, Steuerung und Finanzierung wollen wir aus einer Hand vornehmen.“