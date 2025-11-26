Radstadt verliert Bürgermeisterin: „Es ging überraschend schnell…“

„Mit tiefstem Bedauern und großer Bestürzung müssen wir mitteilen, dass unsere geschätzte Bürgermeisterin, Katharina Prommegger, in den Morgenstunden des heutigen Tages ihrer schweren Krankheit erlegen ist“, erklärt die ÖVP Radstadt (Pongau, Salzburg) auf Facebook. Und das „trotz ihres tapferen und langen Kampfes“. Dennoch sei alles schließlich „überraschend schnell“ gegangen, so die ÖVP weiter.

Prommegger war erste Bürgermeisterin von Radstadt

Damit verliert Radstadt nicht nur eine engagierte Politikerin sondern auch die seit 2023 erste Bürgermeisterin der Stadtgemeinde – und mit ihr „eine beeindruckende Persönlichkeit“, wissen ihre Parteikollegen. Und abschließend: „Ihr warmes Lachen, ihre positive Energie und ihr unermüdlicher Einsatz für unsere Gemeinde und die Menschen in Radstadt, den sie bis zuletzt geleistet hat, werden uns unendlich fehlen.“

„Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie…“

Auch die Stadtgemeinde selbst hat sich in einem Posting bezüglich des Ablebens der Bürgermeisterin gemeldet und aus diesem Grund auch die Gemeindeversammlung, die am heutigen Mittwoch, 26. November 2025, stattfinden hätte sollen, abgesagt. „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei ihrer Familie und ihren Angehörigen.“ Prommegger hinterlässt unter anderem drei Kinder.