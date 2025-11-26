Hier wurde Geschichte geschrieben: Skigebiet macht nach dem Winter dicht

Ein wahrer Klassiker unter den Skigebieten im Gasteinertal hat diesen Winter zum vorerst letzten Mal geöffnet. Am Graukogel, wo einst WM-Medaillen vergeben wurden, wird zugesperrt - zumindest im Winter.

Es ist ein Ort, wo Geschichte geschrieben wurde, der künftig im Winter wohl nicht mehr aufsperren wird. Am Graukogel in Bad Gastein (Pongau, Salzburg) hat 1958 die alpine Ski-Weltmeisterschaft stattgefunden, niemand geringerer als Anton „Toni“ Sailer hat dort auch die Goldene in der Abfahrt und im Riesentorlauf für Österreich erfahren. Nun hat der Aufsichtsrat der Gasteiner Bergbahnen aber beschlossen, dass man die Wintersaison für drei Jahre aussetzen wird. Grund sind neben der fehlenden Beschneiung auch die Kosten, denen nicht genügend Einnahmen gegenüberstehen würden.

Diesen Winter fahren die Lifte noch auf den Graukogel

Gerade im Winter sei der Graukogel – als reines Naturschneegebiet bekannt – von den Touristen nicht gerade häufig genutzt. Im Vorjahr sind die berühmten Zweier-Sessellifte auch nur noch eingeschränkt an vier Tagen die Woche den Berg hinauf gefahren. Diese Wintersaison sollen die Lifte noch einmal fahren – ab 25. Dezember geht es los, sofern genug Schnee liegt. In den darauf folgenden Wintern bis inklusive 2028/29 sollen die Lifte dann aber stillstehen.

Am Sommer fahren die Lifte weiter auf den Graukogel

Von der Maßnahme unberührt soll jedenfalls die Sommersaison bleiben. In dieser werden die Graukogel-Lifte auch weiterhin die Gäste auf den fast 2.500 Meter hohen Berg bringen. Den Fokus will man bei den Gasteiner Bergbahnen nun auf das große Skigebiet rund um den Stubnerkogel, die Schlossalm und Sportgastein legen. Die Pisten am Graukogel könnten im Winter dann als Skitourengebiet herhalten, schlagen die Bergbahnen außerdem vor.