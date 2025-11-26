Rückruf: In SPAR-Produkt könnten Fremdkörper sein

Wegen einer "möglichen Verunreinigung durch Fremdkörper" ruft SPAR aktuell die "SPAR free from Kokos-Taler glutenfrei & laktosefrei 150g" zurück, wie es in einer Aussendung heißt.

Betroffen ist dabei jenes Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 23. April 2026 und der Chargennummer 250774. Die betroffenen Kokos-Taler hätte man bei SPAR auch bereits aus dem Verkehr genommen, eine Verunreinigung durch Fremdkörper sei möglich, heißt es in einer Aussendung des Supermarkt-Riesen.

Diese Produkt wird bei SPAR aktuell zurückgerufen: Produkt: SPAR free from Kokos-Taler glutenfrei & laktosefrei 150g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 23. April 2026

Chargennummer: 250774

Betroffene Kokos-Taler können zurückgebracht werden

Die Kunden fordert man nun dazu auf, das betroffene Produkt nicht zu konsumieren. Gleichzeitig beschwichtigt man: „Alle anderen SPAR free from-Produkte beziehungsweise glutenfreie Produkte anderer Marken sind von diesem Rückruf nicht betroffen.“ Hat man jetzt die Kokos-Taler mit dem oben angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum der betroffenen Charge gekauft, kann man diese im nächstgelegenen SPAR-, EUROSPAR- oder INTERSPAR-Markt sowie bei Maximarkt zurückgeben. Auch ohne Kassabon bekommt man dann den Kaufpreis rückerstattet. Hat man noch Fragen, kann man sich außerdem unter office@spar.at oder unter der Telefonnummer 0800 22 11 20 informieren und erkundigen.