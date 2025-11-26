Lotto-Ziehung am 26. November: Mit diesen Zahlen bist du Millionär

Nachdem es in den vergangenen vier Ziehungen keinen Glückspilz in Österreich gegeben hat, der den Lotto-Sechser am Tippschein hatte, ist es am Mittwoch, 26. November 2025, um einen Vierfachjackpot gegangen. Wir haben die Zahlen.

Fünf Ziehungen bzw. zwei Wochen lang ist es her, dass zuletzt in Österreich jemand den Lotto-Sechser geknackt hat. Seither waren vier Ziehungen ohne ganz großen Sieger ausgegangen, womit es am heutigen Mittwoch, 26. November 2025, um nicht weniger als einen Vierfachjackpot und knapp 4,4 Millionen Euro gegangen ist. Welche Zahlen die Ziehung für Lotto, LottoPlus und Joker gebracht hat, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 26. November 2025, gezogen: Lotto : 7, 10, 16, 17, 35, 43; Zusatzzahl: 3

: 7, 10, 16, 17, 35, 43; Zusatzzahl: 3 LottoPlus : 6, 14, 19, 20, 33, 35

: 6, 14, 19, 20, 33, 35 Joker: 9, 7, 9, 9, 1, 6 alle Angaben ohne Gewähr

Lotto-Ziehung am Sonntag brachte zwei Steirern viel Geld

Bei der vergangenen Ziehung am Sonntag war der Hauptgewinner jener Spielteilnehmer aus der Steiermark, der fünf Richtige und die korrekte Zusatzzahl am Schein hatte. Dabei hat es sich auch ausgezahlt, dass er oder sie nicht weniger als zwölf Tipps gespielt hat, der Letzte war es schließlich, der den Erfolg und damit rund 138.000 Euro brachte. Über ebenfalls zwei sehr große Gewinne konnten sich ein weiterer Steirer und ein Niederösterreicher freuen. Beide hatten die sechs richtigen Joker-Zahlen und das „Ja“ am Schein. Das war für beide jeweils mehr als 122.000 Euro wert, wie die „Österreichischen Lotterien“ berichten.