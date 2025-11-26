Nur ein Viertel der Jobsuchenden in Österreich ist arbeitslos

Der Arbeitsmarkt in Österreich ist aktuell wohl so herausfordernd wie lange nicht. Während die Arbeitslosigkeit hoch ist, gibt es einen intensiven Wettbewerb um Mitarbeiter. Eine Studie zeigt, was sich die Österreicher erwarten.

Viele Herausforderungen gibt es rund um den Arbeitsmarkt in Österreich. Neben dem intensiven Wettbewerb um Mitarbeiter ist auch die Arbeitslosigkeit so hoch wie lange nicht. Nun zeigt eine Marketagent-Studie im Auftrag der online-Plattform „willhaben“, was den Österreichern, die auf Job-Suche sind, dabei aktuell besonders wichtig ist.

Was sich Arbeitssuchende von einem neuen Job wünschen

Sucht man einen Job, dann dominiert aktuell vor allem der Wunsch nach einem sicheren und angenehmen Arbeitsplatz in der Nähe des Wohnortes mit guten Führungskräften und Kollegen. Vom neuen Arbeitgeber wünscht man sich dabei vor allem eine offene und ehrliche Kommunikation, insbesondere in schwierigen Zeiten. Auf den weiteren Spitzenplätzen dahinter folgen das Verhalten der direkten Führungskraft, wie sicher der Job aktuell und in Zukunft ist, die geographische Nähe zum Wohnort und die Zusammenarbeit im Team. Danach folgt der Sinn der Arbeit und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Die Möglichkeit, im Homeoffice arbeiten zu können, ist lediglich 63,1 Prozent der Job-suchenden wichtig. Immerhin: Der Wert ist seit 2021 (56 Prozent) deutlich angestiegen.

Viele Arbeitssuchende suchen einen neuen Job

88 Prozent der Österreicher suchen ihren nächsten Job übrigens online. Die beliebtesten Bereiche sind dabei Assistenz/Sekretariat/Sachbearbeitung, Vertrieb/Handel sowie Einkauf/Logistik/Transport. In den Top 5 sind außerdem noch Pflege/Soziales/Gesundheit und eine Arbeit im öffentlichen Dienst. Übrigens: Arbeitssuchende sind nicht automatisch auch arbeitslos. Ganz im Gegenteil sogar, 75,8 Prozent der Befragten hätten sogar ein aufrechtes Arbeitsverhältnis und würden aus diesem heraus über neue Beschäftigungsmöglichkeiten recherchieren.