Nur ein Viertel der Jobsuchenden in Österreich ist arbeitslos
Der Arbeitsmarkt in Österreich ist aktuell wohl so herausfordernd wie lange nicht. Während die Arbeitslosigkeit hoch ist, gibt es einen intensiven Wettbewerb um Mitarbeiter. Eine Studie zeigt, was sich die Österreicher erwarten.
Viele Herausforderungen gibt es rund um den Arbeitsmarkt in Österreich. Neben dem intensiven Wettbewerb um Mitarbeiter ist auch die Arbeitslosigkeit so hoch wie lange nicht. Nun zeigt eine Marketagent-Studie im Auftrag der online-Plattform „willhaben“, was den Österreichern, die auf Job-Suche sind, dabei aktuell besonders wichtig ist.
Was sich Arbeitssuchende von einem neuen Job wünschen
Sucht man einen Job, dann dominiert aktuell vor allem der Wunsch nach einem sicheren und angenehmen Arbeitsplatz in der Nähe des Wohnortes mit guten Führungskräften und Kollegen. Vom neuen Arbeitgeber wünscht man sich dabei vor allem eine offene und ehrliche Kommunikation, insbesondere in schwierigen Zeiten. Auf den weiteren Spitzenplätzen dahinter folgen das Verhalten der direkten Führungskraft, wie sicher der Job aktuell und in Zukunft ist, die geographische Nähe zum Wohnort und die Zusammenarbeit im Team. Danach folgt der Sinn der Arbeit und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Die Möglichkeit, im Homeoffice arbeiten zu können, ist lediglich 63,1 Prozent der Job-suchenden wichtig. Immerhin: Der Wert ist seit 2021 (56 Prozent) deutlich angestiegen.
Wie zufrieden bist du mit deinem Job?
Viele Arbeitssuchende suchen einen neuen Job
88 Prozent der Österreicher suchen ihren nächsten Job übrigens online. Die beliebtesten Bereiche sind dabei Assistenz/Sekretariat/Sachbearbeitung, Vertrieb/Handel sowie Einkauf/Logistik/Transport. In den Top 5 sind außerdem noch Pflege/Soziales/Gesundheit und eine Arbeit im öffentlichen Dienst. Übrigens: Arbeitssuchende sind nicht automatisch auch arbeitslos. Ganz im Gegenteil sogar, 75,8 Prozent der Befragten hätten sogar ein aufrechtes Arbeitsverhältnis und würden aus diesem heraus über neue Beschäftigungsmöglichkeiten recherchieren.
Über die Studie:
Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent hat im Auftrag von willhaben Ende September 2025 insgesamt 1.081 Interviews zum Thema „Jobsuche“ durchgeführt. Befragt wurden Personen im Alter zwischen 15 und 59 Jahren, die in den letzten zwölf Monaten auf Jobsuche waren bzw. aktuell sind. Das Sample steht repräsentativ für die österreichische Bevölkerung.