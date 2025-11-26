Black Friday rückt näher: „Von Prozenten allein kann niemand leben…“

Online-Shopping boomt vor allem rund um den Black Friday und den Cyber Monday in Österreich ganz besonders. Die beiden Tage rücken dabei immer näher. Die Wirtschaftskammer gibt nun einen Ausblick und "warnt" gleichzeitig.

Der größte Teil der Österreicher shoppt rund um den Black Friday und den Cyber Monday online.

Der Black Friday am 28. November 2025 kommt mit großen Schritten näher, er ist auch schon für viele ein Fixpunkt im Shoppingkalender. Laut einer Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich kennen alle Befragten den Black Friday, immerhin 78 Prozent von ihnen sagt auch der Cyber Monday was. Viele nutzen außerdem die beiden Tage – Letzterer fällt auf den 1. Dezember – zum Shoppen.

Über 80 Prozent kaufen am Black Friday und Cyber Monday online ein

„Mehr als drei von zehn Konsumenten wollen heuer am Black Friday oder Cyber Monday einkaufen und durchschnittlich 220 Euro ausgeben. Das ist insofern erfreulich, weil die Summe höher ist als im Vorjahr. Doch wir hoffen, dass das Geld auch im heimischen Handel ausgegeben wird und nicht vorwiegend zu ausländischen Plattformen fließt“, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel. Das Cyber Weekend wird dabei vom Online-Einkauf dominiert, kaufen doch 82 Prozent am Black Friday und 85 Prozent am Cyber Monday online ein. Der wichtigste Faktor für die Kaufentscheidung ist übrigens die Höhe der Rabatte, danach folgen die Verfügbarkeit spezieller Angebote oder exklusiver Produkte.

Welche Produkte am Black Friday und Cyber Monday besonders beliebt sind

Besonders gerne werden am Black Friday Bekleidung, Elekro- oder Haushaltsgeräte und Spielwaren gekauft. Am Cyber Monday folgen an dritter Stelle nach Bekleidung und Elektrogeräten Computer. Für den Handel ist die zunehmende Beliebtheit des Cyber Weekends gleichzeitig Freud und Leid. „Für viele markiert der Black Friday den Startschuss zum Weihnachtseinkauf. Wenn dieser auch nach diesen Aktionstagen stattfindet, ist das gut so. Doch ziehen die Konsumenten nur Einkäufe vor, dann kommt es lediglich zu einer Verschiebung der Umsätze. Dazu kommt, dass durch die Rabatte an diesen beiden Tagen und Wochen die Margen für die Händler erodieren lässt. Denn von Prozenten allein kann niemand leben“, weiß Trefelik.

„Shoppen in weihnachtlich geschmückten Straßen gehört einfach dazu“

Doch der Spartenobmann will sich die Weihnachtssuppe nicht selbst versalzen und hofft auf gute Umsätze am Cyber Weekend für den gesamten heimischen Handel. „Und vor allem darauf, dass er die Konsumenten in vorweihnachtliche Stimmung verstetzt und zu dieser gehört das Shoppen in den weihnachtlich geschmückten Einkaufsstraßen einfach dazu“, so Trefelik abschließend.