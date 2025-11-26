Skip to content
Das Wetter dürfte sich am Donnerstag in Österreich wieder etwas beruhigen.
26/11/2025
Bis zu 6 Grad

Wetter beruhigt sich in Österreich am Donnerstag wieder

Nachdem das Wetter in den vergangenen Tagen doch einiges an Schnee auch in große Teile Österreichs gebracht hat, dürfte es sich am Donnerstag wieder etwas beruhigen, wie die Meteorologen der "GeoSphere Austria" berichten.

„Vor allem im Westen und Süden setzt sich oft sonniges wetter durch. An der Alpennordseite und im Nordosten gibt es aber noch einige Restwolken, die sich erst nach und nach auflösen“, so die Experten weiter. Lediglich vom Salzkammergut bis zum Mostviertel kann es anfangs mitunter noch leicht und unergiebig schneien. Die Temperaturen liegen in der Früh bei minus sechs bis plus zwei Grad, die Tageshöchstwerte erreichen null bis plus sechs Grad.

