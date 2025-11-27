Krankenstand steigt: Grippe, Influenza & Corona im Vormarsch

Aktuell gehen Corona, grippale Infekte und Influenza um, dadurch liegen viele Österreicher flach. Wie man das vorbeugen kann, erfährst du hier.

Mit der kalten Jahreszeit steigen auch die Krankenstandszahlen in Österreich. Das zeigt eine aktuelle Aussendung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). „Wir sehen derzeit in ganz Österreich einen Anstieg der Krankenstandszahlen bei den grippalen Infekten, COVID-19 und der echten Grippe. Um gut und gesund durch die kommenden Wochen zu kommen, ist es entscheidend, jetzt vorzubeugen“, sagt Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK).

Krankenstand in Österreich: Grippe, Corona & Co. im Vergleich zum Vorjahr

Während es Mitte November noch 55.323 Erkrankte waren, waren es in der vergangenen Woche bereits 60.020 Menschen, die an einem grippalen Infekt leiden. Bei Corona ist die Zahl leicht gesunken – von 2.146 auf 2.099. Auch bei der echten Grippe ist Vorsicht geboten: In Österreich sind aktuell 584 Menschen erkrankt. Insgesamt wurden in der vergangenen Woche 249.792 Krankenstände gemeldet. Vergleicht man die beiden Zeiträume mit den Zahlen vom letzten Jahr, fällt schnell auf, dass heuer weniger Menschen erkrankt sind.

©ÖGK | Die Krankenstände in Österreich vom Montag, dem 10. November 2025, bis Sonntag, dem 16. November 2025. ©ÖGK | Die Krankenstände in Österreich vom 17. November bis zum 23. November 2025.

Krankheiten unterwegs: Diese Maßnahmen können schützen

Ärzte empfehlen deshalb die Influenza-Impfung, die auch heuer wieder kostenlos zur Verfügung steht. Laut ihnen bietet sie einen der besten und zuverlässigsten Wege, um schwere Erkrankungen zu vermeiden. Gleichzeitig können bereits einfache Hygienemaßnahmen viel bewirken: Dazu gehören regelmäßiges Händewaschen, richtiges Lüften und das Meiden enger Kontakte, wenn man sich krank fühlt. All das soll helfen, Infektionen zu reduzieren und besonders gefährdete Menschen zu schützen.