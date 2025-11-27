Spendenjahr 2025: Österreich zeigt starke Hilfsbereitschaft

Am Mittwochvormittag wurde der Spendenbericht 2025 vom Fundraising Verband Austria präsentiert. Die Ergebnisse zeigen dabei deutlich: Das Spenden ist bei den Österreichern tief verankert. Im Vorjahr haben 79 Prozent der Menschen gespendet, und das ist ein Höchstwert. Das Gesamtaufkommen ging allerdings im Schatten von Teuerung, Rezession und auch von zahlreichen Krisenherden zum zweiten Mal in Folge leicht zurück.

Lebensrettende Projekte gefährdet

Insgesamt sind es trotzdem 1,07 Mrd. Euro, und das ist immerhin das dritthöchste jemals erzielte Aufkommen. Vor allem die Hochwasserkatastrophe im Osten prägte das Spendenjahr. Bei den systematischen Spenden konnten die Zwecke Umwelt- und Tierschutz zulegen, während die Entwicklungszusammenarbeit weiter an Unterstützung verlor. Vor allem sind aber lebensrettende Projekte gefährdet.

Gründe für Spendenrückgang

Auch ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Zwischen 2008 und 2022 wuchs das Spendenwesen stetig an. Das Einkommen stieg von 360 Millionen Euro auf den bisherigen Höchststand von 1,1 Mrd. Euro im Jahr 2023. 2023 markierte allerdings auch einen Wendepunkt: Zum ersten Mal seit Beginn der jährlichen Analysen ging das Spendenvolumen leicht zurück. Hauptgründe dafür war die nachlassende Unterstützung der Ukraine-Hilfe, die wirtschaftliche Stagnation sowie die Rekordinflation.

Leistungsfähigkeit von Organisationen sinkt

Auch 2024 ging das Aufkommen leicht zurück (-0,5 Prozent). Das zeigt eine Auswertung mehrerer hundert Jahresberichte und weiterer Quellen. Durch die Teuerung ist vor allem in den Jahren 2023 und 2024 die Leistungsfähigkeit von gemeinnützigen Organisationen um insgesamt 13,5 Prozent gesunken. „Die Analyse des vergangenen Spendenjahres unterstreicht die große Resilienz des hiesigen Spendenwesens, das zu 82 Prozent von privaten Haushalten getragen wird. Trotz umfassender gesellschaftlicher Herausforderungen haben die Menschen, die in Österreich leben, bei der Unterstützung gemeinnütziger Anliegen kaum Abstriche gemacht – ein Zeugnis der großen Wertschätzung gegenüber gemeinnütziger Arbeit“ , betont Ruth Williams, Geschäftsführerin Fundraising Verband Austria.

Kleine Spender essenziell

Auch die Ergebnisse einer Public-Opinion-Umfrage unter über 1.000 Personen sprechen für die außerordentliche Breite der Kultur des Gebens. Auch wenn die gespendeten Mittel insgesamt leicht zurückgingen, zeigen die Daten, dass der Anteil der Spendenden in Österreich im Vergleich zu vielen anderen Nationen konstant hoch bleibt. 2024 hat er sogar einen neuen Höchstwert erreicht. 79 Prozent der Österreicher gaben an, im vergangenen Jahr gespendet zu haben. Am meisten wurde dabei in den westlichen Bundesländern Salzburg, Tirol und Vorarlberg (88 Prozent) gespendet, am wenigsten in Oberösterreich (68 Prozent).

Durchschnittliche Spendenhöhe in Österreich

Die durchschnittliche Spendenhöhe hat sich im Westen auf 202 Euro pro Spender erhöht und ist ein deutlicher Unterschied zu Niederösterreich/Burgenland mit 109 Euro oder Wien mit 119 Euro. Ausschlaggebend für das Gesamtaufkommen ist aber vor allem die hohe Zahl kleiner Spenden: 81 Prozent aller Spenden liegen unter 200 Euro, während nur 2,6 Prozent über 1.000 Euro liegen. International – unter anderem in Großbritannien oder Frankreich – geht der Trend seit Jahren dahin, dass weniger Spendende jeweils höhere Beträge geben.

26,5 Millionen Euro durch „Österreich hilft Österreich“

Das verheerende Hochwasser im Osten Österreichs prägte das Spendenjahr 2024. Die Überflutungen haben nicht nur dafür gesorgt, dass tausende ehrenamtliche Helfer ausgerückt sind, sondern auch, dass flächendeckend gespendet wurde. Alleine über die vom ORF unterstützte Initiative „Österreich hilft Österreich“ wurden 26,5 Millionen Euro gesammelt. Damit konnte 6.750 Haushalten rasch und unbürokratisch geholfen werden. Bei den systematischen Spendenanlässen stachen die Bereiche Umwelt/Klima und Tierschutz als Wachstumsbereiche hervor, mit einem Zuwachs von 1,5 Prozent. 12,5 Prozent aller geleisteten Spenden entfielen auf diese Zwecke.

Soziales größter Spendenbereich

In absoluten Zahlen bildeten Soziales, Gesundheit und Menschen mit Behinderungen (mit 29,5 Prozent) den größten Spendenbereich. Organisationen im Bereich Internationale Hilfe erhielten 23 Prozent der Spenden, verzeichneten aber erneut einen Rückgang um 2 Prozent. Parallel zum Kahlschlag bei der US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit (USAID) verschärft diese sinkende Unterstützung die Lage für lebensrettende und zukunftsweisende Projekte im globalen Süden. „Wir sehen, dass Regierungen nicht ambitioniert genug gegen die Klimakrise, weltweiten Hunger, gegen Armut und Ungleichheiten vorgehen. Umso mehr Gewicht hat jeder Euro, mit dem österreichische Spender:innen besonders benachteiligte und gefährdete Menschen weltweit unterstützen „, hebt Lukas Wank, Geschäftsführer AG Globale Verantwortung hervor.

1,07 Milliarden Euro für NPOs

Fast 65 Prozent des Gesamtspendenaufkommens von 1,07 Milliarden Euro gingen an die 50 größten NPOs des Landes. Auch wenn ihre Spendeneinnahmen 2024 um 4,2 Prozent zurückgingen, blieb das Geld insgesamt stark konzentriert. Organisationen mittlerer Größe mit durchschnittlichen Spendenerlösen von 2 Millionen Euro konnten dagegen 5,2 Prozent dazugewinnen. Noch höher fiel der Zuwachs bei Organisationen mit durchschnittlichen Jahresspenden von 815.000 Euro aus: Sie steigerten ihre Erlöse um 7,7 Prozent. Kleinere Organisationen profitierten von dieser Umverteilung nicht und mussten weitere Rückgänge hinnehmen.

So entwickelt sich die Spendenbereitschaft

Anhand der Erfahrungen zahlreicher NPOs im ersten Halbjahr 2025 soll sich die Stabilität der österreichischen Spendenkultur fortsetzen. Während Privatspenden überwiegend gleichbleiben oder sogar leicht steigen können, nehmen Unternehmensspenden wegen der wirtschaftlichen Situation ab. Zu den Herausforderungen zählen unter anderem der steigende Kostendruck, die Suche nach qualifiziertem Personal und die erschwerte Ansprache neuer Spender. „In seiner Prognose für 2025 erwartet der Fundraising Verband Austria erneut ein Gesamtvolumen von 1,07 Mrd. Euro – grundsätzlich ein positives Zeichen für die anhaltende Spendenbereitschaft, das jedoch davon überschattet wird, dass Organisationen die Teuerung 2025 neuerlich nicht kompensieren können – und das bei oftmals gestiegener Nachfrage nach gemeinnützigen Leistungen“ , führt Ruth Williams aus.

Gemeinnützigkeitsreform macht Hoffnung

Hoffnung innerhalb des Sektors besteht wegen der positiven Auswirkungen der 2024 in Kraft getretenen Gemeinnützigkeitsreform. Diese hat als Herzstück den Zugang zur Spendenabsetzbarkeit für alle gemeinnützigen Vereine und ihre Spendenden gebracht. Außerdem bietet sie einen zusätzlichen Anreiz für höhere Spenden, insbesondere für Zwecke wie Bildung, Tierschutz und Sport, die erstmals die Möglichkeit zur steuerlichen Absetzbarkeit haben.

Reform bringt neue Chancen

Seit Anfang 2024 ist die Liste spendenbegünstigter Institutionen des Bundesministeriums für Finanzen um fast 1.300 Einrichtungen gewachsen – die größte Steigerung seit der schrittweisen Einführung der Spendenbegünstigung in Österreich. „Die Reform hat mehr Vielfalt gebracht – neben vielen Vereinen aus Kultur, Bildung, Sport und Tierschutz können seit 2024 auch wesentlich mehr NPOs mit Tätigkeitsschwerpunkten wie Demokratieförderung, Menschenrechte, Konsumentenschutz und Datenschutz den Vorteil der Spendenabsetzbarkeit bieten“, ist sich Williams sicher.

Vorweihnachtszeit wichtig für Spendenjahr

Die Vorweihnachtszeit gilt als letzter wichtiger Abschnitt des Spendenjahres 2025. Rund 25 Prozent aller Spenden werden in dieser Zeit gegeben. Für viele wichtige Hilfsprojekte ist das entscheidend, ob sie überhaupt weitergeführt werden können. Der internationale Tag des Gebens #GivingTuesday am 2. Dezember läutet die vorweihnachtliche Zeit des Gebens ein. #GivingTuesday entstand als Gegenbewegung zum Konsumrausch des Black Friday und Cyber Monday und stellt die gesellschaftliche Kraft des Gebens in den Mittelpunkt.