260.000 Euro Passiva: Gebäudereinigungsfirma schlittert in die Insolvenz

Betroffen vom Konkurs sind zwei Dienstnehmer. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt derzeit rund 260.000 Euro. Gläubiger können ab sofort bis zum 15. Dezember 2025 ihre Forderungen anmelden. „Es liegen dem KSV1870 derzeit noch keine Informationen über die Ursachen des nunmehrigen Vermögensverfalls vor“, heißt es in einer Aussendung. Die Gründe und alle weiteren relevanten Details sollen in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erhoben werden. Auch über eine mögliche Unternehmensfortführung muss noch entschieden werden.