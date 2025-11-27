Pannonia Tower wächst: 300-Zimmer-Budgethotel entsteht in Parndorf

In Parndorf entsteht ein neues Budgethotel mit rund 300 Zimmern. Es ergänzt den bestehenden Pannonia Tower und reagiert auf die steigende Nachfrage im Dreiländereck.

Das Pannonia Tower Hotel Parndorf erweitert sein Angebot deutlich: Hinter dem bestehenden 4-Sterne-Haus entsteht ein zweites Hotel mit rund 300 Zimmern. Während der Pannonia Tower seine Premiumposition behält, richtet sich der Neubau klar an Gäste, die komfortabel, modern und budgetfreundlich übernachten möchten. Die Zimmer werden rund 20 Quadratmeter groß sein – funktional gestaltet und auf das Wesentliche fokussiert.

Kosten im Blick: Effiziente Planung für stabile Preise

Das neue Budgethotel setzt stark auf Kosteneffizienz im laufenden Betrieb. Nachhaltige Energiekonzepte wie eine große Photovoltaikanlage sowie weitere energieeffiziente Technologien sind Teil der Planung. Durch gemeinsame Nutzung von Küche, Verwaltung und Lieferstrukturen mit dem bestehenden Pannonia Tower sollen langfristig günstige Preise möglich bleiben. Gleichzeitig profitiert das gesamte Areal von den Synergien beider Häuser.

Region boomt – Nachfrage steigt rasant

Der Entschluss zur Erweiterung basiert auf der positiven Entwicklung des Dreiländerecks Wien–Bratislava–Budapest. Die Region wächst touristisch und wirtschaftlich rasant. Das Designer Outlet Parndorf, zwei Nationalparks, umliegende Weinregionen, der Neusiedler See, Carnuntum, Schloss Halbturn, der Familypark und die Seebühne Mörbisch ziehen jährlich steigende Besucherzahlen an. Davon profitieren sowohl Geschäftsreisende als auch große Gruppen und Individualtouristen.

Stärkung für Parndorf als Hotspot

Mit dem neuen Budgethotel soll ein Angebot geschaffen werden, das preisbewusste Gäste und Reisegruppen gezielt anspricht. Durch die gute Anbindung und die bestehende Infrastruktur bietet Parndorf ideale Voraussetzungen. Die Betreiber sind überzeugt: Das neue Haus wird den wachsenden Bedarf im Ort decken und die gesamte Region touristisch weiter stärken.