Lkw-Unfall in Altenmarkt: Großeinsatz legt B36 komplett lahm

Großalarm am Donnerstag in Altenmarkt: Die Feuerwehr wurde ursprünglich zu einem „Pkw im Graben“ gerufen. Vor Ort zeigte sich jedoch ein deutlich dramatischeres Bild. Ein Lkw war von der B36 abgekommen und zwischen mehreren Bäumen in einer Böschung zum Stillstand gekommen. Glück im Unglück: Der Lenker konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien und wurde noch vor Eintreffen der Rettung von Ersthelfern und einem Notarzt versorgt.

Bergung nur mit massiver Unterstützung möglich

Nach der medizinischen Betreuung des Fahrers konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf die Sicherung der Unfallstelle. Auslaufende Betriebsmittel wurden gebunden, gleichzeitig wurde die Feuerwehr Amstetten zur Unterstützung der Bergung nachalarmiert. Um überhaupt Zugang zum verunfallten Lkw zu schaffen, mussten mehrere Bäume gefällt und die Böschung freigeräumt werden – in Abstimmung mit dem Grundeigentümer.

Straßensperre und Umleitung über St. Oswald

Für die aufwendige Bergung musste die B36 vollständig gesperrt werden. Polizei und Straßenerhalter richteten eine Umleitung über St. Oswald ein. Die Feuerwehr Amstetten hob den Lkw schließlich mithilfe eines Krans aus dem Graben. Der Fahrzeugeigentümer organisierte einen Tieflader für den Abtransport sowie ein weiteres Fahrzeug, um im Lkw gelagerte Flüssigkeiten abzusaugen.

Fahrbahn gereinigt – Straße wieder frei

Nachdem der Lkw verladen und abtransportiert war, reinigten die Einsatzkräfte die gesamte Unfallstelle gründlich. Erst danach konnte die B36 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Trotz des massiven Schadens und des großen Kräfteaufwands ging der Einsatz glimpflich aus – der Fahrer kam mit vergleichsweise leichten Verletzungen davon.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2025 um 10:00 Uhr aktualisiert